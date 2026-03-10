Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlıyor.

RAMS Park'ta dev maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer adeta büyüledi. Aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.

🥹 Victor Osimhen, kendisi ve annesi için hazırlanan koreografide gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/zjRfIZ94NW