Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlıyor.

LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

RAMS Park'ta dev maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer adeta büyüledi. Aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.

OSIMHEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kale arkası tribününde açılan bir koreografi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i seremoni sırasında hüngür hüngür ağlattı.

Osimhen gözyaşlarına hakim olamadı: Liverpool maçı öncesi duygusal sahne - Resim : 1

GALATASARAY TARAFTARININ KOREOGRAFİSİ BEĞENİ TOPLADI

Koreografide yıldız oyuncunun küçük yaşta kaybettiği annesi resmedilirken aynı zamanda Victor Osimhen'in Galatasaray formalı hali ve küçüklüğü de yer aldı.