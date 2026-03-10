Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlıyor.
LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
RAMS Park'ta dev maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer adeta büyüledi. Aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.
🥹 Victor Osimhen, kendisi ve annesi için hazırlanan koreografide gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/zjRfIZ94NW— TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026
OSIMHEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kale arkası tribününde açılan bir koreografi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i seremoni sırasında hüngür hüngür ağlattı.
GALATASARAY TARAFTARININ KOREOGRAFİSİ BEĞENİ TOPLADI
Koreografide yıldız oyuncunun küçük yaşta kaybettiği annesi resmedilirken aynı zamanda Victor Osimhen'in Galatasaray formalı hali ve küçüklüğü de yer aldı.