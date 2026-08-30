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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlık durumu merak konusu oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TARAFTARLARI RAHATLATAN CEVAP

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayacakken son dakika ısınma sırasında ağrı hissetmesi nedeniyle yerini genç kaleci Jankat Yılmaz'a bırakan Uğurcan Çakır maç sonu gazetecilerin sorusuna sarı kırmızılı taraftarları rahatlatan bir yanıt verdi.

Oyuncu çıkış koridorunda bir gazetecinin 'Uğurcan bir şey var mı?' şeklinde yönelttiği soruya deneyimli eldiven 'İyiyim.' yanıtını verdi.