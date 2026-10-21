Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılıların dördüncü golünü kaydeden ve maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Eski takımına karşı forma giyen Nijeryalı yıldız, Lille galibiyetinden duyduğu mutluluğu dile getirirken Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve yaklaşan Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

'KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Lille deplasmanında elde edilen galibiyeti değerlendiren Victor Osimhen, eski takımına da başarılar diledi.

Nijeryalı golcü, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'GERİ DÜŞTÜĞÜMÜZ ZAMAN BİLE İYİ REAKSİYON VERDİK'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını da değerlendiren Osimhen, Sporting maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlattı.

Barcelona'nın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, Lille karşısında 2-1 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirtti.

Osimhen, "Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler.

Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde yine zorlu bir rakip olduklarını biliyorduk. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp üzerine gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık." diye konuştu.

'HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Osimhen, "Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.

Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları." ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİYİM'

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Osimhen , "Ben öyle bir yerden geliyorum ki korkmuyorum, zorluklardan korkmuyorum. Kimse bana nasıl koşu atacağımı, nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı söyleyemez, zaten bunları yapıyorum ve bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim. Beni pek tanımıyorlar, söyledikleri hiçbir şey bana dokunmuyor. Beni oraya çekmek istiyorlar ama tüm konuşmalara umursamaz yaklaştım. Uğraşacak başka şeylerim var, bunlarla uğraşmıyorum." dedi.

'FENERBAHÇE DERBİSİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Galatasaray'ın 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye ilişkin de konuşan Victor Osimhen, karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Derbilerin yüksek duygularla oynandığını belirten Nijeryalı yıldız, "Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz. Evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.