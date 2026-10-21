UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılıların galibiyetinde önemli rol oynayan Victor Osimhen, UEFA tarafından karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray'ın Lille karşısında elde ettiği galibiyette takımının dördüncü golünü kaydeden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siftah yaparken sarı kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 14'e yükseltti.

ESKİ TAKIMINA KARŞI ATTIĞI GOLDEN SONRA SEVİNMEDİ

Lille karşısında etkili bir performans sergileyen Victor Osimhen, 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında kaleci Berke Özer'i mağlup ederek skoru 4-2'ye getirdi. Eski takımına karşı gol atan Nijeryalı futbolcu, golden sonra sevinç yaşamadı.

OSIMHEN: 'BU STADYUMU SEVİYORUM'

Osimhen maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.