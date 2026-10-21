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Kaynak: Haber Merkezi

Araç sahiplerini hedef alan yeni bir hırsızlık yöntemi gündeme geldi. Yöntemde hırsızlar, park halindeki araçların ön cam sileceklerine 200 TL sıkıştırarak sürücünün dikkatini çekiyor.

GZT'nin haberine göre sürücü aracına bindikten sonra camdaki parayı fark ediyor ve parayı almak ya da nereden geldiğini anlamak için araçtan iniyor. Kapının açık veya aracın kilitsiz kalması halinde hırsızlar bu anı fırsata çevirebiliyor.

Araç içerisindeki çanta ve telefon gibi değerli eşyalar çalınabildiği gibi aracın kendisi de hedef alınabiliyor. Yöntemin özellikle alışveriş merkezi ve market otoparklarında kullanıldığı belirtiliyor.

Camında para gören sürücülerin hemen araçtan inmemesi, inmek zorunda kalmaları halinde ise kapıları kapatarak aracı kilitlemeleri öneriliyor. Çanta ve telefon gibi değerli eşyaların araç içerisinde görünür şekilde bırakılmaması da önem taşıyor.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor.