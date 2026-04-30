ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi bölgeden ayrılmaya hazırlanıyor.

İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan bilgilere göre, yaklaşık 10 aydır görevde bulunan ve 4 bin 500 denizciyi barındıran dev savaş gemisi, önümüzdeki günlerde dönüş yolculuğuna çıkacak. Geminin mayıs ayı ortasında Virginia’daki ana üssüne ulaşması bekleniyor.

309 gündür denizde olduğu belirtilen USS Gerald R. Ford’un ayrılığıyla birlikte ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığında da azalma yaşanacağı ifade ediliyor.