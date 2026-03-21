Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı haber ajansı SABA’da yayımlanan görüntülü mesajında, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan beri İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husi, "Husilerin bölgedeki gelişmeler doğrultusunda askeri olarak hazır olduğunu" vurgulayarak, İsrail'in İran, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ile kutsallara yönelik ihlallere karşı tutumlarının ilkesel olduğunu ve buna karşı koymak için tüm imkanlarını seferber edeceklerini ifade etti.

"Askeri düzeyde tüm seçeneklerin mümkün olduğunu" ifade eden Husi, askeri gerginliğin artması ve saldırıların genişletilmesinin İsrail’in politikalarından kaynaklandığını kaydetti.

Husi ayrıca Yemen halkına tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olma çağrısı yaptı.

Husi, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri olarak harekete geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.