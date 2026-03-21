Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti. 4 kardeşin önünü kesen bir grubun para talebi sonrası çıkan kavgada 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybetti, iki ağabeyi yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüpheliler para istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdoğan Ertaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki kardeş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alırken, hayatını kaybeden Erdoğan Ertaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.