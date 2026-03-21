Rusya’nın, ABD’nin Ukrayna’ya istihbarat desteğini sona erdirmesi karşılığında, İran’a istihbarat paylaşımını bırakmayı teklif ettiği ancak Washington’un bunu kabul etmediği ifade edildi.

Politico internet sitesinin ABD-Rusya görüşmelerine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya’nın ABD’ye, İran ve Ukrayna’ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haberde, Moskova’nın Washington’a, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığına ilişkin koordinatlar gibi istihbarat bilgilerini İran’la paylaşmayı durdurmayı önerdiği, buna karşılık Washington yönetimine Rusya hakkında Ukrayna’ya istihbarat sağlamayı bırakma şartı koştuğu vurgulandı.

ABD REDDETTİ

Söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile geçen hafta Miami’deki görüşmesinde gündeme getirildiği ancak ABD'nin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haberde, istihbarat konusunda bilgi sahibi bir kişiye atıf yapılarak, “Rusya’nın savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri işbirliğini genişlettiği” ve Rusya’nın bu önerisinin Avrupalı diplomatları endişelendirdiği iddia edildi.

Trump, 15 Mart'ta verdiği bir röportajda, Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." yorumunda bulunarak, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.