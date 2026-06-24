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Kaynak: AA

İklim değişikliğinin getirdiği uzun kuraklık dönemleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeşil vatanı tehdit ediyor. Olası felaketlerin önüne geçmek ve yeşil alan kayıplarını en aza indirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, teknoloji ve lojistik gücünü bu yıl en üst seviyeye çıkardı.

HAVADAN VE KARADAN DEV KALKAN

Yangınla stratejik mücadele kapsamında envantere yeni araçlar eklenerek savunma hattı güçlendirildi. Bu yıl sahada olacak askeri ve sivil lojistik güç şöyle şekillendi:

Hava Gücü Artırıldı: Geçen yıl 146 olan hava aracı sayısı bu yıl 161'e yükseltildi. Mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA görev alıyor. Bu filo tek seferde toplam 462 ton su atma kapasitesine sahip.

Karada Yoğun Mesai: Kara unsurlarında arazöz sayısı 1953'e, ilk müdahale aracı sayısı 2 bin 766'ya, iş makinesi sayısı ise 878'e çıkarıldı.

Yapay Su Kaynakları: Helikopterlerin zaman kaybetmeden su alabilmesi için bölgeye inşa edilen havuz ve gölet sayısı 4 bin 852'ye ulaştı. 55 yeni havuzun yapımı ise sürüyor.

YAPAY ZEKA 7 GÜN ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR

Bu yıl yangınla mücadelede en dikkat çeken adımlardan biri teknolojide yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" (MEUS), yapay zeka desteğiyle güçlendirildi.

Yapay zeka; rüzgar, sıcaklık, nem, topoğrafya, kuraklık ve bölgedeki yanıcı madde tipini analiz ederek yangın riskini 7 gün önceden tahmin edebiliyor. Bu sayede riskli bölgelerde önleyici tedbirler günler öncesinden artırılıyor.

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Teknolojik ve fiziki yatırımlara rağmen en büyük görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer, piknik sezonunun açılmasıyla birlikte şu hayati kuralların altını çiziyor:

-Belirlenmiş rekreasyon ve mesire alanları dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalı,

-Tarım arazilerinde anız yakılmamalı,

-Seyir halindeki araçlardan yol kenarlarına veya ormanlık alanlara sönmemiş sigara izmariti atılmamalı,

-Mercek görevi görerek yangın çıkarabilecek cam, plastik gibi çöp ve atıklar doğaya bırakılmamalı.

Hayati Çağrı: Vatandaşların en ufak bir duman veya ateş görmesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önemle rica olunur.

ORMAN YAKMANIN CEZASI MÜEBBETE KADAR GİDİYOR

Orman kanunları kapsamında ihmal, dikkatsizlik veya kasıtlı eylemlerle ormanlara zarar verenlere çok ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor: