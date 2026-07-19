Kaynak: İHA

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere yola çıkan su ikmal aracı kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınına destek amacıyla bölgeye sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği'ne ait 07 S 144 plakalı su ikmal aracı, Taşağıl-Akseki kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan orman personeli tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLANDI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınla mücadelede görev yapan personele geçmiş olsun dilekleri iletilerek, "Yeşil vatanı korumak için büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm ekiplerimize kazasız ve güvenli görevler diliyoruz" denildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.