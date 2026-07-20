Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır tek bir tohumun bile atılmadığı atıl ve çorak araziler, yeniden ekonomiye kazandırıldı.
Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır tek bir tohumun atılmadığı çorak araziler, yeniden ekonomiye kazandırıldı. 250 dönümün üzerine çıkarılan buğday tarlalarından bu yıl 100 tonluk rekolte beklenirken, elde edilen mahsul belediye tesislerinde ekmeğe dönüştürülerek 12,5 TL'den halka satılıyor.Kaynak: İHA
Zorlu coğrafyada 250 dönümün üzerine çıkarılan buğday tarlalarından bu yıl tam 100 tonluk rekolte beklenirken, elde edilen mahsul belediyeye ait tesislerde una dönüştürülerek doğrudan halka sunuluyor.
Bölge genelinde fırınlarda ekmeğin tanesi 18 TL’ye satılırken, belediye fabrikasında üretilen ekmeğin tanesi12,5 TL’den vatandaşa sunuluyor.
"Bölgede Ekmek 18 TL iken Biz Fırınımızda Tanesini 12,5 TL'den Satıyoruz"
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, zorlu coğrafi koşullara rağmen başlatılan 'üreten belediyecilik' projesinin saha incelemelerinde bulunarak sistemin işleyişini ve tanesi 12,5 TL olan ekmek fiyatının arkasındaki felsefeyi şu sözlerle dile getirdi:
"İlk etapta yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu yıl üretim alanımızı 250 dönümün üzerine çıkardık. Hava şartları oldukça iyi geçti. Yaklaşık 100 ton buğday hasadı bekliyoruz. Elde edeceğimiz buğdayı kendi tesislerimizde işleyerek vatandaşımıza uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam edeceğiz.
Bölgemizde ekmek 18 TL'ye satılırken belediye ekmek fabrikamızda 12,5 TL'den satış yapıyoruz. Buradaki amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmek."
15 Milyon TL'lik Kaynak Belediye Kasasında Kaldı
Atıl alanların değerlendirilmesinin belediye bütçesine büyük bir finansal kalkan sağladığını vurgulayan Başkan Dal, bu modelin tüm kırsal belediyeler için örnek bir iktisadi yapı oluşturduğunu kaydetti.
Yaklaşık 100 tonluk buğday rekoltesi sayesinde, dışarıdan un ve hammadde alımı yapmak yerine kendi imkanlarını kullanan Saimbeyli Belediyesi, bu proje ile yaklaşık 15 milyon TL'lik öz kaynağın belediye kasasında kalmasını sağladı.
1600 Rakımlı Yeniköy'de Yıllar Sonra Gelen Buğday Sevinci
Yıllarca kaderine terk edilen ve bir daha sürülmez gözüyle bakılan 1600 rakımdaki Yeniköy Mahallesi arazilerinin buğday başaklarıyla dolması yöre halkını da mutlu etti. Bölge çiftçilerinden Hüseyin Bulanık, atıl toprakların yeniden canlanmasını şu sözlerle değerlendirdi:
"Buralar uzun yıllar boş kalan arazilerdi. Şimdi üretime kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi hem ilçemiz hem de üretim açısından önemli