Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler

Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır tek bir tohumun atılmadığı çorak araziler, yeniden ekonomiye kazandırıldı. 250 dönümün üzerine çıkarılan buğday tarlalarından bu yıl 100 tonluk rekolte beklenirken, elde edilen mahsul belediye tesislerinde ekmeğe dönüştürülerek 12,5 TL'den halka satılıyor.

Kaynak: İHA
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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 1

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır tek bir tohumun bile atılmadığı atıl ve çorak araziler, yeniden ekonomiye kazandırıldı.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 2

Zorlu coğrafyada 250 dönümün üzerine çıkarılan buğday tarlalarından bu yıl tam 100 tonluk rekolte beklenirken, elde edilen mahsul belediyeye ait tesislerde una dönüştürülerek doğrudan halka sunuluyor.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 3

Bölge genelinde fırınlarda ekmeğin tanesi 18 TL’ye satılırken, belediye fabrikasında üretilen ekmeğin tanesi12,5 TL’den vatandaşa sunuluyor.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 4

"Bölgede Ekmek 18 TL iken Biz Fırınımızda Tanesini 12,5 TL'den Satıyoruz"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, zorlu coğrafi koşullara rağmen başlatılan 'üreten belediyecilik' projesinin saha incelemelerinde bulunarak sistemin işleyişini ve tanesi 12,5 TL olan ekmek fiyatının arkasındaki felsefeyi şu sözlerle dile getirdi:

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 5

"İlk etapta yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu yıl üretim alanımızı 250 dönümün üzerine çıkardık. Hava şartları oldukça iyi geçti. Yaklaşık 100 ton buğday hasadı bekliyoruz. Elde edeceğimiz buğdayı kendi tesislerimizde işleyerek vatandaşımıza uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam edeceğiz.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 6

Bölgemizde ekmek 18 TL'ye satılırken belediye ekmek fabrikamızda 12,5 TL'den satış yapıyoruz. Buradaki amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmek."

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 7

15 Milyon TL'lik Kaynak Belediye Kasasında Kaldı

Atıl alanların değerlendirilmesinin belediye bütçesine büyük bir finansal kalkan sağladığını vurgulayan Başkan Dal, bu modelin tüm kırsal belediyeler için örnek bir iktisadi yapı oluşturduğunu kaydetti.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 8

Yaklaşık 100 tonluk buğday rekoltesi sayesinde, dışarıdan un ve hammadde alımı yapmak yerine kendi imkanlarını kullanan Saimbeyli Belediyesi, bu proje ile yaklaşık 15 milyon TL'lik öz kaynağın belediye kasasında kalmasını sağladı.

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 9

1600 Rakımlı Yeniköy'de Yıllar Sonra Gelen Buğday Sevinci

Yıllarca kaderine terk edilen ve bir daha sürülmez gözüyle bakılan 1600 rakımdaki Yeniköy Mahallesi arazilerinin buğday başaklarıyla dolması yöre halkını da mutlu etti. Bölge çiftçilerinden Hüseyin Bulanık, atıl toprakların yeniden canlanmasını şu sözlerle değerlendirdi:

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Tanesini 12,5 TL'den satıyorlar: Çorak arazide yetiştirip, hasat ettiler - Resim: 10

"Buralar uzun yıllar boş kalan arazilerdi. Şimdi üretime kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi hem ilçemiz hem de üretim açısından önemli

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