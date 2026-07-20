Biriktirdiği parayla traktör aldı, hayatı değişti: Şimdi kendi tarlasını sürüyor

Traktöründen vazgeçemediğini anlatan Demir, "Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım. Eskiden başkasının tarlasını sürüyordum. Bu traktör sayesinde kazandım, çalıştığım tarlayı sahibinden satın aldım. Bugün o tarlanın sahibi olarak yine aynı traktörle toprağımı işliyorum” dedi.