Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Kavakdere mevkisinde meydana geldi. Kocaman Orman İşletme Şefliği’nde görevli 2 mesai arkadaşının içerisinde bulunduğu Emre Ü. idaresindeki 34 ZK 7134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Emre Ü. ile mesai arkadaşları K.C. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

