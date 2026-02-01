Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Sidiki Cherif İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF'İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATACAK

Sarı Lacivertliler, 19 yaşındaki genç forveti Ligue 1 ekibi Angers'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sidiki Cherif sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

TRANSFERDE ANLAŞMANIN TÜM DETAYLARI

Henüz transferde rakamlar resmiyet kazanmasa da Fenerbahçe'nin Angers ile 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağladığı ve Sidiki Cherif ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.