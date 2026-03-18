Orduspor’un Türk futboluna damga vurduğu, Avrupa arenalarında boy gösterdiği o efsane dönemlerin mimarları, geleneksel iftar sofrasında bir kez daha bir araya geldi. Tam 31 yıldır aralıksız devam eden bu anlamlı buluşmada, mor-beyazlı formayı zirveye taşıyan isimler hasret giderdi.

31 YILLIK BOZULMAYAN GELENEK

Kulübün efsane başkanlarından Ergin Karlıbel’in öncülüğünde, her yıl Kadir Gecesi düzenlenen geleneksel iftar organizasyonu, bu yıl da Atlıhan Otel’de gerçekleştirildi. 1976-1980 yılları arasındaki altın çağın kahramanları; eski futbolcular, yöneticiler, teknik adamlar ve tribünlerin unutulmaz amigoları aynı masada buluşarak geçmişin başarı dolu günlerini yad etti.

SÜPER LİG VE AVRUPA BAŞARILARI ANILDI

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda, Orduspor’un Süper Lig’e yükselişi, Avrupa kupalarındaki mücadelesi ve Türkiye Kupası finali gibi tarihi dönüm noktaları hafızalarda tazelendi. Efsane kadro, o dönemdeki başarının şifresini; sarsılmaz bir birlik beraberlik duygusu, kulübe duyulan aidiyet ve yerel oyuncuların azmi olarak tanımladı. Gece, Orduspor’un yeniden eski şaşaalı günlerine dönmesi temennileriyle son buldu.