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Karadeniz’in incisi Ordu, tüm güzellikleri ve zengin mutfak kültürüyle İstanbul’a konuk oldu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliğinde kapılarını açan 15. Ordu Tanıtım Günleri, gurbetteki Ordulular ile Karadeniz kültürünü yakından tanımak isteyen İstanbulluları bir araya getirdi. Etkinlik alanını dolduran yüzlerce vatandaş, Ordu’nun meşhur lezzetlerini tatma ve kentin köklü kültürünü yakından deneyimleme imkanı elde etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Dernekler Federasyonu kısa adıyla ORDEF iş birliğiyle organize edilen 15. Ordu Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu belediyesi ilçe belediye başkanları, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağladı.

Program kapsamında ilk olarak Ordu ilinin doğasını, tarihini ve turizm potansiyelini anlatan tanıtım filmleri gösterildi. Ardından sahne alan halk oyunları ekipleri, yöresel danslar ve horon gösterileriyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak organizasyonun resmi açılışı icra edildi.

Açılış töreninde coşkulu kalabalığa hitap eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, memleket sevgisini ve kentin turizm vizyonunu vurgulayan anlamlı bir konuşma yaptı. Buradan henüz Ordu’yu görmemiş olan tüm vatandaşlarımızı bu güzel vesileyle memleketimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul’da yaşayan Ordulular ile diğer vatandaşları bir araya getirerek hem kültürel bağları güçlendiriyor hem de şehrin turizm ve gastronomi potansiyelini öne çıkarıyor. Stantlarda sergilenen ürünler, geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanmış doğal lezzetleriyle dikkat çekiyor. Etkinlik süresince ziyaretçiler, Ordu’nun doğal güzelliklerini anlatan görselleri incelerken, yöresel müzik ve danslarla da coşkulu anlar yaşıyor.