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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 2026-2027 su ürünleri av sezonu Fatsa’da başladı. Balıkçılar yeni sezona bol palamut beklentisiyle girdi.

YENİ AV SEZONU FATSA’DAN BAŞLADI

Ordu'da, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla Fatsa Balıkçı Barınağı’nda program düzenlendi.

Programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdinç Güneş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Müftüsü Ali Çakmak, Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu ve balıkçılar katıldı.

“50 TAYFAMIZLA VİRA BİSMİLLAH DİYECEĞİZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu, balıkçıların eylül ayını dört gözle beklediğini belirterek yeni sezona ilişkin beklentisini şöyle dile getirdi:

“38 metre uzunluğunda gemimiz var. 50 tane tayfamızla beraber bu akşam Fatsa'dan, Ordu'dan vira bismillah diyeceğiz. Biz balıkçılar eylül ayını dört gözle bekliyoruz. 2026-2027 yılı bol bir palamut sezonu var. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum.”

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ DENİZLERDE İZLENECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdinç Güneş, konuşmasında su ürünleri kontrol ve denetim etkinliğini güçlendirmek amacıyla Mayıs ayında Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde türünün en büyüğü olan ve uluslararası düzeyde hizmet veren Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Genetik Merkezinin hizmete açıldığını söyledi.

Güneş, merkezin tüm denizlerdeki balıkçılık faaliyetlerinin izlenmesinde görev yapacağını belirterek, 2026-2027 av sezonunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

GÜLER: “KAZASIZ BELASIZ BİR SEZON OLSUN”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de yaptığı konuşmada yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını diledi. Güler, “Allah bol bereketli, güzel bir mevsim, kazasız belasız versin” dedi. Vali Muammer Erol da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

DUALARLA DENİZE AÇILDILAR

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua edildi. Vali Erol, protokol üyeleri ile programa katılan vatandaşlar balıkçı teknelerine binerek denize açıldı.

BALIKÇILARA ÖNEMLİ UYARI: KURALLARA UYUN

Program kapsamında balıkçılara sürdürülebilir balıkçılık, av yasakları ve yürürlükteki mevzuat hakkında da bilgilendirme yapıldı. Aşırı ve kurallara aykırı avcılığın su ürünleri stoklarının azalmasına, küçük ve henüz üreme çağına gelmemiş balıkların avlanmasına ve deniz ekosistemindeki doğal dengenin bozulmasına neden olduğu belirtildi. Balıkçılığın geleceği için zaman, yer, ağ ve boy yasaklarına uyulması; düzenli, dengeli ve sürdürülebilir avcılık yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.