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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Genel Cerrahi Uzmanı olan Köroğlu, sağlık yöneticiliği alanında önemli görevlerde bulundu. Daha önce Artvin İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Köroğlu, son olarak Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÇELENK'TEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ordu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Çelenk, görevine başlayan Op. Dr. Gürol Köroğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

"DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI HİZMETLER NASİP ETSİN"

Başhekimlik görevine atanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Op. Dr. Gürol Köroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın tensipleriyle bu göreve getirildiğini belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köroğlu paylaşımında, "Sağlık Bakanlığımızın tensipleriyle, güzide şehrimiz Ordu'da, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanmış bulunuyorum. Bu ulvi görevi bana nasip eden Yüce Rabbime hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine duyulan güven dolayısıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Ordu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Çelenk'e teşekkür eden Köroğlu, ailesine ve çalışma arkadaşlarına da desteklerinden dolayı şükranlarını sundu. Açıklamasının sonunda ise, "Rabbim muvaffak kılsın, bu kutlu emaneti hakkıyla taşımayı, devletimize ve aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerine yer verdi.