Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde katlı otoparkın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte, bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılan genç operatör hastaneye kaldırıldı.

OTOPARK YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan katlı otoparkın kontrollü yıkımı için sürdürülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir çökme yaşandı. Yıkım sahasında görevli olan iş makinesi, devasa beton kütlelerinin altında kalarak operatörüyle birlikte enkazda mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN KRİTİK MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ve diğer görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkazın altında kalan 23 yaşındaki operatör Y.K.'ye ulaşmak için ekipler yoğun bir kurtarma çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda genç operatör, bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Y.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan operatörün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis İnceleme Başlattı: Yıkım sahasında paniğe neden olan olayın ardından polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yıkım sürecindeki ihmal iddialarına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.