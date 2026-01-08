Juventus, 27 Ekim tarihinden itibaren teknik direktörlük görevinden aldığı Igor Tudor ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarını resmen ayırdı.

YERİNE SPALLETTI GETİRİLMİŞTİ

Luciano Spalletti'nin teknik direktörlük görevine getirildiği Juventus'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat çalıştırıcı Tudor ile epeydir süren sözleşme fesih görüşmeleri nihayete erdi.

JUVENTUS'A 11 MİLYON EURO ALACAĞINI BIRAKTI

Tudor, uzun yıllar top koşturduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Torino ekibine sevgisini yıllık maaşının 5.5 milyon Euro garanti ücretini bırakarak gösterdi. Juventus, Tudor'un bu kıyağıyla birlikte 2 sezonluk anlaşma düşünüldüğünde toplam 11 milyon Euro tasarruf sağladı.

İTALYA DIŞINDA BİR TAKIMI ÇALIŞTIRABİLECEK

47 yaşındaki teknik adam, bu sezon Serie A'da görev yapmasından dolayı artık İtalya dışında bir kulübü çalıştırabilecek.