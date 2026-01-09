Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanan 2025 yılının son enflasyon verisiyle maaş farkları belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

En düşük emekli aylığı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifine çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını açıkladı. Güler, "Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

Açlık sınırının 30 bin TL'yi aştığı ortamda milyonlarca emekli 20 bin TL maaş ile geçim sıkıntısı yaşamaya devam edecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Meclis'ten çıkacak yasanın ardından Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandığında en düşük emekli aylığının ne zaman ödeneceği ise merak ediliyor.

SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar devam edecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden almış olacak.

Emeklilerin maaşlarını alacağı takvim:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak

SİTE AİDATLARIN DA DA YENİ DÖNEM

Güler, "Site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçlıyoruz" diyerek, site yönetiminde karar nisabını 4/5 yerine 3/4 olarak uygulayacaklarını söyledi. Güler, "Değerli basın mensupları, bu çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan birkaç teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişi idi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle, yaklaşık bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır" dedi.