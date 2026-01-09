Tolga Şardan T24'teki köşesinde Valiler kararnamesinin perde arkasındaki skandalları yazdı.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın 2026’daki ilk kararnamesi olan vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Kararnameyle aralarında Adana, Eskişehir, Denizli ve Trabzon gibi büyük şehir statüsündeki kentlerin valilerinin de yer aldığı 19 kente yeni vali ataması yapıldı.

Eskişehir, Denizli ve Trabzon’la birlikte yedi kentin valisi merkeze çekildi. Kararnamede beş mülki idare amiri ilk kez vali olurken, iki merkez valisi yeniden aktif göreve getirildi.

Gazeteci Tolga Şardan, 'Her kararnamede olduğu gibi önceki gece yayımlanan 26 kişilik atama listesinin de kendi içinde anlamı ve dinamiği vardı kuşkusuz.' diyerek kulis bilgilerini paylaştı.

'KISMEN DE OLSA MHP’NİN ETKİNLİĞİ GÖRÜNÜYOR'

'Kararnameyle ilgili edindiğim ve öne çıkan kulis bilgilerini aktarayım sırasıyla.' diyen Şardan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Öncelikle, söz konusu kararnamede kısmen de olsa MHP’nin etkinliği görünüyor.

Bilhassa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın atamasını gerçekleştirdiği son il emniyet müdürleri kararnamesinde dönen “MHP’li emniyet müdürlerinin tasfiye edildiği” kulisi sonrasındaki bu “küçük” valiler kararnamesinde MHP’den gelen listenin eksiksiz yerine getirildiğini söylemek yanlış olmaz.

Hatırlanacağı üzere; Bakan Yerlikaya’ya yönelik hem kendi partisinden hem de Cumhur İttifakı’nın ortağından tepkiler mevcut. Hatta MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü TBMM’deki grup toplantısında Yerlikaya’yı açıkça eleştirdi.

MHP’DEN ALTI KİŞİLİK LİSTE

Bu eleştirinin akabinde yayımlanan valiler kararnamesi için MHP Genel Merkezi’nden altı kişilik listenin Yerlikaya’ya ulaştırıldığı bakanlık kulislerine yansıdı.

Kararnamenin en şaşırtan ve dikkat çeken atamalarından birisi Eskişehir’deki görev değişikliği oldu. Bu değişiklik MHP’nin verdiği ifade edilen listedeki atama taleplerinden birisiyle örtüştü.

Listenin önemli isimlerinden birisi Osmaniye’den Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz. Vali Yılmaz’ın son görev yeri MHP Lideri’nin memleketi. Osmaniye’de 5,5 yıldır valilik yapan Yılmaz, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yakın görüşen bürokratlardan. Yılmaz, Osmaniye’den önce altı yıla yakın süreyle Eskişehir’de kaymakamlık ve vali yardımcılığını yürüttü.

Yılmaz’ın ailesi halen Eskişehir’de yaşıyor. Aile bütünlüğünün sağlanması çerçevesinde Yılmaz, bizzat Bahçeli’nin talebiyle Eskişehir Valisi yapıldı. Mevcut Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise Yılmaz’a yer açılması amacıyla merkeze alındı.

Benzer bir durum Adana’da yaşandı. Mevcut Vali Yavuz Selim Köşker, Denizli’ye kaydırılırken, daha önce kentin Seyhan ilçesi kaymakamlığını yaparken Karabük’e atanan Mustafa Yavuz, yeniden Adana’ya döndü.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Adana’nın kent güvenliği çerçevesinde Köşker, istenilen performansı gösterememesi nedeniyle Denizli’ye gönderildi. Yavuz’un da MHP listesinde olduğu bakanlık kulislerine yansıdı.

IŞİD’in üç polisi şehit ettiği Yalova’nın Valisi Hülya Kaya, kararnameye son anda alındı. Salı gecesi yayımlanan kararname taslağı daha önce birkaç kez Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği sırada Kaya’nın listede bulunmadığı ancak son olayın ardından kararnameye alındığı belirtildi. Böylece kamuoyunda IŞİD saldırısının tansiyonunun düşürülmeye çalışıldığını söylemek yanlış olmaz.

Kaya’nın merkeze alınmasından sonra gözler Yalova Emniyeti’ne çevrildi. Bilindiği üzere, müfettişler kentte çalışmaya başladı. Hazırlanacak rapor sonrasında emniyette nasıl süreç işleyeceği anlaşılacak.

MHP Genel Merkezi’nin listesinde yer alan isimlerden Kilis Valisi Tahir Şahin, Trabzon’a atandı. Bu atamayla kent yönetiminde ilginç bir tablo oluştu. Şöyle ki Vali Şahin 49 yaşındayken, emrinde çalışacak Trabzon Emniyet Müdürü ise Ali Loğoğlu 54 yaşında! Yani Vali, emrindeki polis müdüründen yaşça küçük. Ancak Loğoğlu’nun da Bahçeli’nin hemşerisi olması nedeniyle çok sorun çıkacak gibi gözükmüyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın görevden alınmasının gerekçesi kentin AKP’li milletvekilleri ile anlaşamaması. Özellikle Adil Karaismailoğlu ile yıldızı barışmayan Yıldırım’ın merkeze alınmasıyla sorun çözülmüş gibi. Buna karşın yeni valinin MHP’nin listesinde yer almasının, AKP üzerindeki etkisinin nasıl olacağı yakında anlaşılır.

Listedeki üçüncü Trabzonlu, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun görevden alınmasının sebebi de Yıldırım’a benzer. Kumbuzoğlu hakkında gerek yerel yöneticilerle gerekse Ankara ile uyumlu çalışamadığı iddiası mevcut.

Bu arada Kumbuzoğlu, 2016-2023 yılları arasında yedi yıl TBMM Genel Sekreteri’ydi. 2012 – 2016 yılları arasında Devlet Personel Başkanı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görev yaptı. AKP’li Süleyman Soylu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde sadece Kasım 2015 – Ağustos 2016 arasında çalıştı. Bu tarihte Soylu bakanken TBMM’ye geçti.

Merkeze çekilenler arasında yer alan Düzce Valisi Selçuk Aslan, yılbaşı günü İstanbul’da gerçekleştirilen Gazze mitingine katılmış ve sosyal medya hesabından “sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Gazze’nin sesi olmak için Galata Köprüsü’ndeyiz” mesajını vermişti.

SOYLU’NUN EKİBİ GÖREV BAŞINDA!

Tabloya bakıldığında merkeze çekilen Trabzonlu üç valinin görevden alınmalarının Soylu’nun ekibinde olmalarıyla ilgisinin bulunmadığını söylemek yanlış olmaz.

Tam tersine Soylu’nun ekibinde yer alan valilerden yerini koruyanlar var. Mesela Soylu döneminin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü’yken Kayseri Valisi yapılan Gökmen Çiçek yerinde kaldı.

Yine Soylu döneminde iki yıl Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yapan ve Soylu’nun bakanlık Personel Genel Müdürü olan Mehmet Fatih Serdengeçti’nin Giresun’dan Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’ye geçiş yapması dikkat çekici. Soylu’nun ekibinde kritik görevlerde yer alan Serdengeçti’nin Bahçeli’nin bilgisi olmaksızın Osmaniye’ye atanması deyim yerindeyse hayatın olağan akışına aykırı!

Bir örnek daha vereyim; Soylu döneminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü iken vali yapılan ancak Yerlikaya döneminde merkeze çekilen Hüseyin Engin Sarıibrahim, bir kez daha aktif valiliğe döndü. Sarıibrahim, MHP’nin kalesi olarak bilinen Kırıkkale’ye atandı.

İlk valilikleri Soylu döneminde gerçekleşen Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yanı sıra bizzat Soylu tarafından memleketi Trabzon’a atanan ve beş yıl görev yapan mevcut Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yerlerini korudu.

Soylu’nun ekibinde olup yerini koruyanlar arasında Hakkari Valisi Ali Çelik de yer aldı. Çelik, Soylu döneminde önce Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, ardından İller idaresi Genel Müdürü yapıldı.

Ayrıca yine MHP’ye yakınlığıyla bilinen Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ın Düzce’ye kaydırılmasını unutmamak gerekir.

İçişleri Bakanlığı kulislerine göre, yine merkez valisiyken Karabük Valiliği’ne atanan Oktay Çağatay da MHP referansıyla görevlendirildi.

Aksaray Valisi olan Çankaya Kaymakamı Murat Duru ise 15 Temmuz sürecinde Kahramankazan kaymakamıydı.

Yanı sıra Kırklareli’nde görevi sırasında yaşanan Sisli Vadi faciası sonrasında hakkında soruşturma izni verilen ve Şırnak Valiliği’ne atanan Birol Ekici’nin, geçen aralıkta Şırnak’ta yaşanan “Barzani krizi” sonrasında yerinde kalması dikkat çekti.

Bu arada İstanbul’da görev yaparken bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından İçişleri Bakanlığı’na getirilen ve ilk önce bakan özel kalem müdürü, ardından da bakanlık genel sekreterliği yapan Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valisi olmuştu. Çiçekli geçen haziranda Karaman’daki halk oyunları yarışmasında eşiyle beraber yerel kıyafetler giyerek gündem olmuştu. Çiçekli, son kararnameyle Ardahan’a gönderildi.

Kararnameye genel olarak bakıldığında MHP’yi tatmin etme ve MHP Genel Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’na yönelik olumsuz bakışını yumuşatmak, sert eleştirilerin ateşini düşürmek amaçlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kulislerde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın değişeceği, yerine başka bir valinin geleceği; Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın vali olacağı bilgisi yayılmıştı. Bu bilgi iktidara yakın kimi gazete ve internet sitelerinde haber yapıldı. Ancak liste yayımlandığında herkesin yerinde kaldığı görüldü.

Bu kararname emniyet kadrolarını etkilemediğine göre teşkilatta şimdi kartlar yeniden karılacak demektir.

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı olmayan teamülü vardır, bir kararname çıktığı gün yeni bir kararname hazırlığı başlar!

Yaz aylarına kalmadan yeni bir valiler kararnamesinin daha yayımlanacağı bilgisi kulislerde.

KARARNAMEYE DAMGA VURAN SKANDAL

İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesinin perde arkasını araştırırken hayli ilginç bir bilgiye ulaştım.

Aslına bakarsanız tam skandal!

İddiaya göre, yaşanan skandalın merkezindeki isim, Iğdır’da görev yaparken merkeze çekilen Vali Ercan Turan.

Bakanlık kulislerinden edindiğim bilgiye göre, bir süre önce Iğdır’da denetim yapan müfettişler, kentte “can güvenliği” gerekçesiyle istek sahiplerine dikkat çekici sayıda “vali” talimatıyla taşıma silah ruhsatları verildiğini tespit etti.

Skandal ise başka kentlerde ikamet etmelerine rağmen Iğdır’a gelen kişilere taşıma silah ruhsatı verilmesi.

Yürürlükteki mevzuata göre, valiliklerden silah ruhsatı talebinde bulunan kişilerin ikametlerinin bulunduğu kentin valiliklerine başvuru yapmaları zorunlu.

Ayrıca can güvenliğinden taşıma veya bulundurma silah ruhsatı talebinde bulunan başvurucular hakkında talep gerekçelerinin doğru olup olmadığını tespit etmek için yerel polis veya jandarma tarafından ön araştırma yapılması gerekiyor.

PEKİ IĞDIR’DA İŞLER NASIL YÜRÜMÜŞ?

Şöyle yürümüş; başka kentlerde ikamet etmelerine karşın Iğdır’a gelen ruhsat talep sahipleri, kentteki ikamet adresi olarak Vali Ercan Turan’ın evini yani resmi vali konağını gösterdi!

Üstelik, ruhsat talebinde bulunan başvurucuların bazıları hakkında mevzuata göre yapılması gereken ön inceleme yapılmadığı, doğrudan Vali Turan’ın talimatıyla “can güvenliğinden taşıma silah ruhsatı” verildiği belirlendi!

Başvuru sahiplerinden bazılarının, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu kanıtlayan evrakı vermedikleri görüldü!

Ayrıca, yürürlükteki uygulamaya göre, isteyen ve şartları uygun olan herkesin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alabilmek amacıyla valiliklere başvurma hakkı varken Iğdır’da sadece Vali Turan’ın verdiği isimlerin başvuru yaparak ruhsat sahibi olduğu ortaya çıkarıldı.

Söz konusu yöntemle silah ruhsatı alanlar arasında AKP’li siyasetçilerin ve üst düzey bürokratların yakınlarının bulunduğu öne sürülüyor.

Bu konuda daha önce yapılan teftişlerde valilik iş ve işlemleri ile Vali Turan hakkında özel teftiş yapılması talebiyle rapor hazırlanmasına karşın Vali Turan’ın söz konusu uygulamaya devam ettiği emniyet kayıtlarından anlaşıldı.

Vali Turan ve Iğdır Valiliği hakkında hazırlanan rapor bir süredir İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın masasındaydı. Vali Turan kararnameyle merkeze çekildi.

Şimdi yeni atanan vali döneminde, silah ruhsatlarının incelenmesi amacıyla kente müfettiş gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu.