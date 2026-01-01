Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ava Yaman’ın kırmızı elbisesi, açık bırakılmış saçları ve abartısız makyajı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncu için “çok zarif”, “duru bir güzellik”, “su gibi”, “maşallah” ve “sana bayılıyorum” gibi çok sayıda olumlu yorum yaptı.