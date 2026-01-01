Yeniçağ Gazetesi
01 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi

Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni Miryano karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. “O Benim Dünyam” adlı şarkıyla beğeni topladı.

Haberi Paylaş
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 1

Oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ava Yaman, bu kez O Ses Türkiye sahnesinde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Yılbaşı özel programına konuk olan genç oyuncu, sahnedeki özgüveni ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

1 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 2
2 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 3

DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Şarkı performansının yanı sıra sade şıklığıyla da öne çıkan Ava Yaman, doğal güzelliği ve sempatik duruşuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

3 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ava Yaman’ın kırmızı elbisesi, açık bırakılmış saçları ve abartısız makyajı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncu için “çok zarif”, “duru bir güzellik”, “su gibi”, “maşallah” ve “sana bayılıyorum” gibi çok sayıda olumlu yorum yaptı.

4 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 5

AVA YAMAN KİMDİR?

2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ava Yaman, oyunculuk kariyerine oldukça genç yaşta başladı. Eğitimine devam ederken profesyonel projelerde yer alan Yaman, farklı rollerle kamera önü deneyimini her geçen gün artırır.

5 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 6

Televizyon kariyerine 2023 yılında Kanal D’de yayınlanan Bir Derdim Var dizisiyle adım atan Ava Yaman, bu yapımda Özge karakterini canlandırdı. Ardından TRT 1’de ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

6 7
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 7

AVA YAMAN’IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Bir Derdim Var (2023) – Özge

Taşacak Bu Deniz – Eleni

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro