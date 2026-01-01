Oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ava Yaman, bu kez O Ses Türkiye sahnesinde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Yılbaşı özel programına konuk olan genç oyuncu, sahnedeki özgüveni ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden tam not aldı.
Ava Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni Miryano karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. “O Benim Dünyam” adlı şarkıyla beğeni topladı.
DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Şarkı performansının yanı sıra sade şıklığıyla da öne çıkan Ava Yaman, doğal güzelliği ve sempatik duruşuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Ava Yaman’ın kırmızı elbisesi, açık bırakılmış saçları ve abartısız makyajı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncu için “çok zarif”, “duru bir güzellik”, “su gibi”, “maşallah” ve “sana bayılıyorum” gibi çok sayıda olumlu yorum yaptı.
AVA YAMAN KİMDİR?
2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ava Yaman, oyunculuk kariyerine oldukça genç yaşta başladı. Eğitimine devam ederken profesyonel projelerde yer alan Yaman, farklı rollerle kamera önü deneyimini her geçen gün artırır.
Televizyon kariyerine 2023 yılında Kanal D’de yayınlanan Bir Derdim Var dizisiyle adım atan Ava Yaman, bu yapımda Özge karakterini canlandırdı. Ardından TRT 1’de ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
AVA YAMAN’IN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Bir Derdim Var (2023) – Özge
Taşacak Bu Deniz – Eleni