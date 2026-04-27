Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Andre Onana maç sonu açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'a karşı mağlubiyete rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla başarılı bir maç çıkaran Onana, “Kazanamadık, üzgünüz. Maçın öneminin farkındaydık, iyi bir rakibe karşı oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum.” dedi.

ONANA: 'TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ'

Bordo-mavili takımın genel performansını değerlendiren başarılı kaleci, “Sezonun geneli için önemli performans gösterdik. Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı rakamları değerlendirdiğimizde Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY HALA BİZİM ELİMİZDE'

Kalan haftalara odaklandıklarını belirten Onana, “Oynayacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Bugün kazanmak istedik ama kazanamadık. Futbol bir momentum oyunu, bazen kazanır kaybedersiniz. Bazen de arka arkaya kazanırsınız.” şeklinde konuştu.

'GELECEĞE BAKMAK LAZIM'

Kaçan fırsatlara değinen tecrübeli file bekçisi, “Her şeyi kontrol edebilme şansımız yok, son topa kadar kazanmayı denedik. Direkten dönen, değerlendiremediklerimiz var. Önümüzde maçlarımız var, mücadelemize devam etmeliyiz. Her şey yine bizim elimizde. Her şey şu anla ve gelecekle alakalı. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe bakmak lazım.” dedi.