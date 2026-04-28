OLAYLAR

1915 - Birinci Kirte Muharebesi başladı.

1916 - Kût'ül-Amâre bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.

1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.

1920 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı. (1991'de tekrar ayrılmıştır.)

1935 - Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı, Kızılay olarak değiştirildi.

1936 - Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine, 16 yaşındaki Prens Faruk Kral oldu.

1945 - İtalyan diktatör Benito Mussolini ile metresi Clara Petacci kurşuna dizildi. Cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.

1947 - Thor Heyerdahl ve beş kişilik mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola çıktı. Amaçları, çok önceleri Peruluların Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.

1950 - Nightingale Hemşire Koleji, İstanbul'da açıldı.

1960 - İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda, Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

1963 - Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.

1967 - Expo '67 fuarı, Kanada'nın Montreal kentinde halkın ziyaretine açıldı.

1969 - Fransa'da yapılan referandumda, "hayır" oylarının fazla çıkması üzerine Devlet Başkanı Charles de Gaulle istifa etti.

1971 - Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri 10 gün süreyle kapatıldı.

1975 - CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

1977 - Batı Almanya'da Kızıl Ordu Fraksiyonu üyeleri, Gudrun Ensslin ve Jan-Carl Raspe ömür boyu hapse mahkûm oldu.

1979 - Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi 'Kiev 28', İstanbul Boğazı'ndan geçti.

1980 - Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkûm edildi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Yurt sathında 21 kişi öldürüldü.

1984 - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder'in eşi olan ve aynı zamanda İran ile Türkiye arasında ticaret yapan iş insanı Işık Yönder, ASALA militanı tarafından öldürüldü.

1988 - Ermeni örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.

1988 - Aloha Hava Yolları'nın 243 sefer sayılı uçuşu sırasında meydana gelen patlayıcı dekompresyon sonucu, uçağın yolcu kabininin ön kısmında 35 m²'lik bir kısım koparak uçaktan ayrıldı. Uçak, Maui adasındaki Kahului Havalimanına acil iniş yaptı.

1996 - Avustralya, Port Arthur katliamı. 35 kişi öldü.

2001 - Milyoner Dennis Tito, dünyanın ilk uzay turisti oldu.

2003 - Kıbrıs Cumhuriyeti ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti.

2004 - San Marino, tarihindeki ilk galibiyetini Lihtenştayn karşısında 1-0'lık skorla kazandı.[1]

2008 - Çin'in doğusundaki Şandong bölgesinin Zibo şehrinde bir yolcu treni raydan çıkarak başka bir trene çarptı; 70 kişi öldü, 420 kişi yaralandı.[2]

DOĞUMLAR

1442 - IV. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1483)

1541 - Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı şair, yazar ve tarihçi (ö. 1600)

1545 - Yi Sun-sin, Koreli Amiral (ö. 1598)

1758 - James Monroe, ABD'nin 5. Başkanı (ö. 1831)

1878 - Lionel Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1954)

1889 - António de Oliveira Salazar, Portekizli devlet adamı (ö. 1970)

1891 - Boris İofan, Yahudi asıllı Sovyet mimar (ö. 1976)

1908 - Oskar Schindler, Alman iş insanı (Yahudileri soykırımından kurtaran) (ö. 1974)

1916 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1993)

1924 - Kenneth Kaunda, Zambiya'nın ilk Başbakanı

1926 - Harper Lee, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 2016)

1926 - Hulusi Sayın, Türk asker ve emekli Korgeneral (ö. 1991)

1928 - Yves Klein, Fransız ressam (ö. 1962)

1936 - Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (ö. 2003)

1936 - Tarık Aziz, Iraklı siyasetçi ve eski Irak Dışişleri Bakanı (ö. 2015)

1937 - Saddam Hüseyin, Irak'ın 5. cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1941 - Ann-Margret, İsveçli-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı

1941 - K. Barry Sharpless, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1948 - Terry Pratchett, İngiliz fantastik komedi yazarı (ö. 2015)

1950 - Jay Leno, Amerikalı komedyen

1953 - Kim Gordon, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1966 - Todd Anthony Shaw, bilindiği sahne adıyla Too $hort, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1968 - Howard Donald, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, baterist, piyanist, dansçı, DJ ve ev kayıt prodüktörü

1970 - Diego Simeone, Arjantinli teknik direktör ve eski milli futbolcu

1972 - Joseph Bruce, Amerikalı yapımcı, rapçi, güreşçi ve oyuncu

1972 - Sevda Demirel, Türk model, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu

1973 - Jorge Garcia, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1974 - Penélope Cruz, İspanyol sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1974 - Margo Dydek, Polonyalı basketbolcu (ö. 2011)

1978 - Nate Richert, Amerikalı eski aktör, söz yazarı, yönetmen ve müzisyen

1979 - Sofia Vitória Portekizli şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Bradley Wiggins, Belçikalı eski profesyonel yol bisikleti ve pist bisikleti yarışçısı

1980 - Karolina Goçeva, Makedon şarkıcı

1981 - Jessica Alba, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Nikki Grahame, İngiliz model ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1982 - Chris Kaman, ABD doğumlu Alman profesyonel basketbol oyuncusu

1983 - Roger Johnson, İngiliz eski futbolcu

1983 - Bruna Furlan, Brezilyalı siyasetçi ve hukukçu

1984 - Dmitri Torbinski, Rusya millî futbol takımı futbolcusu

1986 - Jenna Ushkowitz, Amerikalı tiyatro ve dizi oyuncusu ve şarkıcı

1987 - Zoran Tošić, Sırp millî futbolcu

1988 - Jonathan Biabiany, Fransız futbolcu

1988 - Spencer Hawes, Amerikalı basketbolcu

1988 - Juan Mata, İspanyol millî futbolcu

1989 - Kim Sung-kyu, Güney Koreli şarkıcı ve aktör

1993 - Jonathan Caicedo, Ekvadorlu bisikletçi

1995 - Melanie Martinez, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, yönetmen, dansçı, tasarımcı, senaryo yazarı ve fotoğrafçı

1996 - Tony Revolori, Amerikalı oyuncu

1999 - Serkan Asan, Türk futbolcu

2000 - André Silva, Portekizli futbolcu (ö. 2025)

ÖLÜMLER

224 - IV. Erdevân ya da Artabanus, Part İmparatorluğu'nun 216 - 224 yılları arasında hükümdarı

1076 - II. Svend, 1047-1076 yılları arasında Danimarka kralı (d. 1019)

1257 - Şecerüddür, Memlûk Sultanlığı'nın ilk hükümdarı

1641 - Hans Georg von Arnim-Boitzenburg, Alman general (d. 1583)

1813 - Mihail Kutuzov, Rus mareşal (d. 1745)

1849 - René Primevère Lesson, Fransız cerrah, doğa bilimci, ornitolog ve herpetolog (d. 1794)

1853 - Ludwig Tieck, Alman yazar, şair, çevirmen ve öykücü (d. 1773)

1859 - Johannes Peter Müller, Alman fizyolog, karşılaştırmalı anatomist ve ihtiyolog (d. 1801)

1870 - Karl Schapper, Alman sosyalist ve sendika lideri (d. 1812)

1903 - J. Willard Gibbs, Amerikalı bilim insanı (d. 1839)

1908 - William Arnson Willoughby, Amerikalı doktor ve siyaset adamı (d. 1844)

1912 - Jules Bonnot, Fransız anarşist ve haydut (d. 1876)

1918 - Gavrilo Princip, Sırp suikastçı (d. 1894)

1922 - Paul Deschanel, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in 10. cumhurbaşkanı (d. 1855)

1936 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır Kralı (d. 1868)

1944 - Alim Han, Buhara Emirliği'nin ve Özbek Mangıt Hanedanı'nin son emiri (d. 1880)

1945 - Benito Mussolini, İtalyan politikacı ve gazeteci (d. 1883)

1954 - Léon Jouhaux, Fransız sosyalist sendika önderi (d. 1879)

1960 - Carlos Ibáñez del Campo, Şilili asker ve siyaset adamı (d. 1877)

1960 - Turan Emeksiz, Türk öğrenci (d. 1940)

1960 - Antonie Pannekoek, Hollandalı gök bilimci, Marksist kuramcı ve devrimci (d. 1873)

1970 - Ed Begley, Amerikalı oyuncu (d. 1901)

1971 - Kazimierz Fabisiak, Polonyalı oyuncu ve yönetmen (d. 1903)

1972 - Rainer von Fieandt, Finlandiya Başbakanı (d. 1890)

1978 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (d. 1918)

1978 - Muammer Karaca, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1906)

1988 - Agop Agopyan, ASALA'nın kurucusu ve lideri (d. 1951)

1992 - Francis Bacon, İrlanda kökenli İngiliz ressam (d. 1909)

1999 - Alf Ramsey, İngiliz teknik direktör (d. 1920)

1999 - Arthur L. Schawlow, Amerikalı fizikçi (d. 1921)

2002 - Aleksander Lebed, Rus general (d. 1950)

2002 - Cüneyt Canver, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1952)

2005 - Chris Candido, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1972)

2007 - Sabahattin Savcı, Türk siyasetçi ve eski Orman Bakanı (d. 1925)

2007 - Ümit Haluk Bayülken, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Millî Savunma Bakanı (d. 1921)

2012 - Patricia Medina, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2013 - János Starker, Macar popüler çellist (d. 1924)

2015 - Ashura Hara, Japon profesyonel güreşçi ve rugby oyuncusu (d. 1947)

2016 - Jenny Diski, İngiliz romancı ve yazar (d. 1947)

2017 - Jesús Alvarado Nieves, Meksikalı Lucha libre tarzında güreşen profesyonel güreşçi (d. 1959)

2018 - Larry Harvey, Amerikalı sanatçı, hayırsever ve aktivist (d. 1948)

2019 - Bruce Bickford, Amerikalı animatör ve film yapımcısı (d. 1947)

2019 - Caroline Bittencourt, Brezilyalı model ve televizyon sunucusu (d. 1981)

2019 - Sylvia Bretschneider, Alman siyasetçi (d. 1960)

2019 - Wayson Choy, Çin asıllı Kanadalı yazar ve romancı (d. 1939)

2019 - Jo Sullivan Loesser, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

2019 - John Singleton, Akademi Ödülü adaylığı bulunan film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1968)

2020 - David S. Boe, Amerikalı müzisyen (d. 1936)

2020 - Jill Gascoine, İngiliz aktris (d. 1937)

2020 - Georgianna Glose, Amerikalı aktivist (d. 1946)

2020 - Ladislav Hejdánek, Çek filozof, aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 1927)

2020 - Robert May, Avustralyalı bilim insanı ve akademisyen (d. 1936)

2020 - Silas Silvius Njiru, Kenyalı Roma Katolik piskoposu (d. 1928)

2020 - Syahrul, Endonezyalı politikacı, Büyük Endonezya Hareketi Partisi üyesi (d. 1960)

2021 - Michael Collins, Amerikalı astronot (d. 1930)

2021 - Anish Deb, Bengalce yazan Hint yazar (d. 1951)

2021 - José de la Paz Herrera, Honduraslı futbolcu, teknik direktör ve siyasetçi (d. 1940)

2021 - Clyde Leon, Trinidad ve Tobagolu millî futbolcu (d. 1983)

2021 - El Risitas, İspanyol komedyen ve aktör (d. 1956)

2022 - Neal Adams, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1941)

2022 - Juan Diego, İspanyol aktör (d. 1942)

2022 - Harold Livingston, Amerikalı senarist ve romancı (d. 1924)

2025 - Andrew Karpen, Amerikalı film yapımcısı ve eğlence sektörü yöneticisi (d. 1966)

2025 - Arvo Aalto, Fin sendikacı ve siyasetçi (d. 1932)