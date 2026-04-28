Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 49.167,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.173,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 24.887,10 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair iyimserlik piyasaları desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar iki ülke arasındaki temasların çıkmaza girdiğine işaret etti.

Trump, 25 Nisan'da İran'la müzakere yürütmek üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini açıklamıştı.

Görüşmeler için "uzun ve maliyetli" bir yolculuğa gerek görmediğini belirten Trump, bu kararın ardından İran'dan "çok daha iyi bir teklif" aldığını öne sürmüş ve görüşmelerin telefonla sürdürülebileceğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün düzenlediği basın brifinginde, Başkan Trump'ın İran gündemine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

Axios haber platformunda yer alan bir haberde ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edildi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşımayı sürdürürken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,75 artışla 108,2 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,1 artarak 96,4 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alırken, başta Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft ve Apple olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanması beklenen bilançoları yakından takip edilecek.

Ayrıca, yatırımcıların dikkati çarşamba günü Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken, bankanın bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Resmi görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak olan Jerome Powell'ın başkanlık edeceği son FOMC toplantısı olması beklenen bu toplantının ardından açıklamaları yakından izlenecek.