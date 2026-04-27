TRABZONSPOR İKİNCİLİK ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada ikincilik şansını değerlendiremedi.

KONYASPOR İLK YARIDA GÜZEL OYUNUNU İKİ GOLLE SÜSLEDİ

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Konyaspor başlama vuruşundan itibaren ilk yarıda oyunu tamamen kontrolüne aldı.

Andre Onana’nın üst üste yaptığı kritik kurtarışlar Trabzonspor’u bir süre oyunda tutsa da Berkan Kutlu 32’inci dakikada Konyaspor’u öne geçirdi.

Trabzonspor bu golden sonra da reaksiyon vermekte zorlanırken Konyaspor bir kez sahneye çıkarak kariyer rekoru kıran Berkan Kutlu’nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

TRABZONSPOR GERİ DÖNÜŞ İÇİN UMUTLANDI

Devre arasında 3 değişiklik birden yapan Fatih Tekke’nin hamleleri sahada etkisini gösterdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor geri dönüş için Konyaspor ceza sahasını ablukaya aldı.

İlk yarıya oranla Konyaspor daha az topa sahip olurken geçiş fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.

Trabzonspor aradığı golü 79’da Felipe Augusto’nun kafa vuruşuyla buldu.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Konyaspor’da 86’ıncaı dakikada Gonçalves’in attığı gol VAR incelemesiyle ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Trabzonspor 90+3’te beraberlik golüne çok yaklaşsa da Onuachu’nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

KONYASPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İlhan Palut'un eski bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak puanını 40'a yükseltti.

TRABZONSPOR 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Ligde 8 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 65 puanda kalarak ikinci sıraya yükselme fırsatını kaçırdı.

KONYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Tm Jabol, Zubkov, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

KONYASPOR 2-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA İSABET YOK

6' Muçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde rakibinin üzerinden kafayı vuran Onuachu isabeti bulamadı. Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

ONANA ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞLA GOLE İZİN VERMEDİ

10' Konyaspor'un tehlikeli atağında Berkan'ın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa Jevtovic gelişine vurdu. Köşeye giden topu Onana son anda çeldi. Seken topu tamamlamak isteyen Muleka'nın şutunda Onana bir kez daha kalesini gole kapattı.

TRABZONSPOR KRİTİK HATAYI DEĞERLENDİREMEDİ

15' Kaleci Deniz'in hatalı pasında önce Muçi ardından da Onuachu ceza sahası içerisinde önemli fırsattan yararlanamadı.

BERKAN ONANA'YI GEÇEMEDİ

20' Ceza sahası içerisinde kaleyi çaprazdan gören Berkan'ın sert şutunda Onana yine gole izin vermedi.

JEVTOVIC DİREĞE TAKILDI

22' Jevtovic'in uzaktan sert şutunda top direkten geri geldi.

TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ

27' Trabzonspor'un atağında Pina'nın ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Onuachu kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

BERKAN KUTLU KONYASPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

32' Olaigbe'nin uzaktan şutunda Onana'nın köşeden çıkardığı topu kale önünde Berkan Kutlu tamamladı.

NWAIWU UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

38' Nwaiwu uzaktan sert bir şutla şansını denedi. Ancak top çerçeveyi bulmadı.

KONYASPOR BERKAN İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

39' Bardhi'nin pasında çaprazdan topla buluşan Berkan dar açıdan Onana'yı mağlup ederek farkı 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

44' Zubkov'un kornerden yaptığı ortada ön direkte kafayı vuran Nwakaeme isabeti bulamadı.

İLK YARI SONUCU: KONYASPOR 2-0 TRABZONSPOR

DENİZ SON ANDA TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

53' Nwakaeme'nin kale önüne doğru yaptığı tehlikeli ortayı kalesini terk eden Deniz son anda çıkararak gol pozisyonunu önledi.

TRABZONSPOR MUÇİ İLE GOLE YAKLAŞTI

54' Trabzonspor'un üst üste baskıları devam ediyor. Ernes Muçi'nin ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak çektiği şutta top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

BOUCHOUARI'NİN ŞUTUNDA DENİZ GOLE İZİN VERMEDİ

60' Bouchouari'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Deniz gole izin vermedi.

TRABZONSPOR ARADIĞI GOLÜ AUGUSTO İLE BULDU

79' Pina'nın ortasında Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

TRABZONSPOR BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI

81 Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Felipe Augusto şutunda kaleci Deniz'i geçemedi. Devamında Pina'nın çevirdiği topa şık bir dokunuşla kaleyi düşünen Umut Nayir da isabeti bulamadı.

KONYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

84' Konyaspor kontradan golü buldu. Goçalves ceza sahası içerisinde çaprazdan net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.