İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame, mahkemenin "suç yeri" gerekçesiyle verdiği yetkisizlik kararı sonrası Bodrum’a gönderilmişti. Ancak dosyayı inceleyen Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, karşı bir hamle yaparak yetkisizlik kararı verdi. Bodrum mahkemesi, iddianamede suçun Bodrum’da işlendiğine dair somut bir anlatım bulunmadığını ve tüm hukuki işlemlerin İstanbul’da yürütüldüğünü vurgulayarak dosyayı İstanbul’a iade etti.

YARGISAL SÜREÇ YARGITAY’A TAŞINIYOR

İki yerel mahkeme arasında oluşan bu hukuki uyuşmazlık, davanın ilerleyişini "merci tayini" aşamasına taşıdı. Yasalar gereği, iki mahkemenin de yetkiyi reddetmesi durumunda yetkili mahkemenin belirlenmesi için dosya Yargıtay’a gönderilecek. Yargıtay ilgili dairesinin yapacağı inceleme sonucunda, Ali Kaya’nın yargılanacağı nihai adres kesinleşmiş olacak.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Mahkemeler arasındaki bürokratik süreç devam ederken, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosya üzerindeki son incelemesinde Ali Kaya’nın hukuki durumunu da değerlendirdi. Mahkeme, "karşı yetkisizlik" kararıyla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Öte yandan, daha önce yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisi savunma tarafınca vurgulanmaya devam ederken, gözler üst mahkemenin vereceği karara çevrildi.