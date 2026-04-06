CHP Niğde Milletvekili Gürer, ilçe pazarında esnafın tezgâhlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcılar, ürünleri satmakta zorlandıklarını belirterek “Tezgâh açıyoruz ama satış yapamıyoruz” sözleriyle sıkıntılarını dile getirdi.

“ALIŞ FİYATINA SATIŞ YAPIYORUZ”

Pazarcı esnafı, birçok ürünü maliyetine satmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bazı ürünleri getiriyoruz ama neredeyse alış fiyatına satmaya çalışıyoruz. Her üründen çok getiremiyoruz, satılacağını düşündüğümüz kadar alıyoruz. Vatandaşın alacak gücü kalmadı.”

Ürünleri çoğunlukla Çukurova ve Antalya’dan temin ettiklerini anlatan esnaf, artan mazot fiyatlarının nakliye maliyetlerini yükselttiğini ve bunun da pazardaki fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtti.

“PAZAR FİYATLARI CEP YAKIYOR”

Vatandaşlar ise ilçe pazarındaki fiyatların bile yüksek olduğunu söyleyerek birçok ürünü alamadıklarını ifade etti. Pazarda dikkat çeken bazı fiyatlar şöyle sıralandı:

Domates: 80 TL

Köy biberi: 200 TL

Salatalık: 100 TL

Marul: 80 TL (adet)

Taze soğan: 50 TL

"ÜRÜNLERE BAKIP GEÇİYORUZ"

Bir vatandaş, “Burası market değil ilçe pazarı ama yine de birçok ürüne bakıp geçiyoruz” diyerek alım gücündeki düşüşü dile getirdi.

"GEÇİNMEK ÇOK ZOR"

Pazarda konuşan emekliler ise aldıkları maaşın geçim için yeterli olmadığını belirtti. Emeklilerden bazıları emeklilikte kademe ve staj başlangıcının sigorta başlangıcı sayılması gibi taleplerini dile getirerek çözüm beklediklerini söyledi.

GÜRER: GEÇİM SIKINTISI HER KESİMİ ETKİLİYOR

Kahvehanelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Ömer Fethi Gürer, ekonomik sorunların üretici ve tüketiciyi aynı anda etkilediğini ifade etti.

Gürer, son yıllarda ekonomik sorunların arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Düşük emekli maaşı, düşük asgari ücret, ithalata dayalı tarım ve hayvancılık politikaları bugün yaşanan sorunların temelinde yer alıyor. Çiftçinin ve maaşlı çalışanların geliri düşünce bu durum doğrudan esnafı da etkiliyor. Alışveriş azalıyor, esnafın işi daralıyor.

Vatandaşların önemli bir bölümünün mevcut ekonomik gidişattan memnun olmadığını söyleyen Gürer, yaşanan sorunların çözümü için erken seçim çağrısında bulundu.