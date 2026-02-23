Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek "Bu madde milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez, konusu bile yapılamaz" dedi.

Mustafa Destici sosyal medya hesabından, Anayasa’nın 66. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" hükmüyle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

"DEĞİŞTİRİLEMEZ VE HATTA KONUSU BİLE YAPILAMAZ"

PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in Eş Başkanı bugün de hadsizliğini sürdürerek, Anayasa 66. maddesinin 'Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür' değiştirilmesini istemiş. Ve, 'Türkiye'nin bütün renklerine uygun bir yurttaşlık tanımı olmalı. Hepimiz Türkiyeliyiz ama içinde Kürt de var, Türk de var, Arap da var, Alevi de var, farklı inançtan ve kimlikten halklar da var. Buna uygun bir tanımlama olmalı' demiş… Bu madde ve bu tanım bizi millet yapan ve devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez ve hatta konusu bile yapılamaz. Devletimizin adı: Türkiye Cumhuriyeti. Milletimizin adı da: Türk Milleti'dir. Kabul eden kalır, etmeyen de gider.