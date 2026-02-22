Yurt dışından Türkiye’ye sıçrayan tehlikeli “virüs üretme” akımı okulları sardı. Öğrenciler şişelere dışkı, çöp, idrar gibi iğrenç atıkları doldurup “Covid-20” videoları paylaşıyor. Takipçi önerileriyle yarışıyorlar; uzmanlar zehirlenme, enfeksiyon uyarısı yapıyor, avukatlar hapis riskine dikkat çekiyor.

Yurt dışında başlayan ve sosyal medyada hızla yayılan “virüs üretme” akımı, Türkiye’deki okullara da sıçradı. Öğrenciler, sınıflarda pet şişe veya kapların içine dışkı, yemek artıkları, çöp, sigara izmariti, balgam, idrar, çürümüş maddeler, boya, hayvan atıkları gibi hijyen dışı unsurları doldurarak “mikrop” veya “virüs” ürettiklerini iddia ediyor.

TikTok ve Instagram’da “Covid-20 yapıyoruz”, “virüs üretiyoruz” gibi isimlerle açılan hesaplarda seri videolar paylaşılıyor. “Gün 1, gün 2” ya da “part 10, part 18” başlıklı içeriklerde, karışımı daha tehlikeli hale getirmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Videolarda süt, yağ, örümcek ağı gibi maddelerin eklenmesi dikkat çekiyor. Öğrenciler bu iğrenç işlemi gülerek yapıyor, tiksinme belirtisi göstermeden eğlenceye dönüştürüyor.

TAKİPÇİLERDEN TEHLİKELİ ÖNERİLER

Akşam gazetesinin haberine göre, milyonlarca izlenen videolarda öğrenciler takipçilerinin önerilerine göre şişelere yeni maddeler ekliyor. Yorumlarda “Covid-19 geri döndü”, “Birine içirince ne olur?”, “Okul çıkışı her yere yay” gibi ifadeler yer alıyor.

“Virüs üretme” akımının sağlık açısından zararları oldukça ciddidir. Öğrencilerin pet şişelere doldurduğu dışkı, idrar, hayvan atıkları, çürümüş yemek artıkları, balgam, sigara izmariti, boya gibi hijyen dışı maddeler, kapalı ortamda hızla bakteri ve zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına yol açar.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş'ın uyarısına göre:

• Temas halinde kusma, ishal, yüksek ateş ve ciddi bağırsak enfeksiyonları görülebilir.

• Karışımın içirilmesi veya temas ettirilmesi durumunda zehirlenme (hatta ölümcül sonuçlar) riski yüksektir.

• Kapalı şişelerde organik atıkların fermantasyonu, patojen bakterilerin (E. coli, Salmonella benzeri) üremesini tetikler; dökülme, açılma veya teneffüs durumunda okul gibi kalabalık ortamlarda enfeksiyon yayılabilir.

• Bağışıklığı zayıf kişilerde (çocuklar, kronik hastalar) ağır akciğer enfeksiyonu, menenjit gibi komplikasyonlar oluşabilir.

Bu, basit bir “eğlence” değil; biyolojik tehlike yaratır ve potansiyel salgın riski taşır.Hukuki açıdan zararları ise ağır cezai sonuçlar doğurabilir.

Avukat Türkan Kara'nın belirttiği üzere:

• Bir öğrencinin arkadaşının içeceğine veya yiyeceğine bu tür zararlı madde katması kasten yaralama suçu kapsamına girer (Türk Ceza Kanunu md. 87-88).

• Basit yaralamada bile hapis cezası öngörülür; kalıcı hasar (organ kaybı, kalıcı enfeksiyon hasarı vb.) oluşursa 12 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

• 12-18 yaş grubu için indirim uygulanabilir olsa da adli sicil kaydı oluşur; bu, üniversite, iş başvuruları, yurtdışı vize gibi gelecek planlarını ciddi şekilde etkiler.

• Takipçilerin “birine içir” gibi önerileri teşvik suçu kapsamına girebilir; videoların paylaşımı da delil olarak kullanılabilir.

Bu akım, hem bireysel hem toplumsal düzeyde büyük risk taşır; ebeveyn ve okul yönetimlerinin acil müdahalesi şarttır.