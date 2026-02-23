SOL Parti, 'laikliğe yönelik saldırılar' nedeniyle bazı isimler ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında eğitim politikaları sebebiyle çokça eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, TVNET sorumluları, Yeni Akit Haber Müdürü gibi isimler bulunuyor.

SOL Parti'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimler şu şekilde:

"Oktay Saral - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Daily İslamist - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

Yeni Akit Haber Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve diğer ilgili sorumlular,

Haber7 - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

Baran Dergisi - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

Akın - Güç isimli hareketin yetkili/sorumluları

Köklü Değişim isimli hareketin yetkili/sorumluları

Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanı

Misvak Caps - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular"

SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan SOL Parti, açıklamasında şunları söyledi,

"Laikliğe Yönelik Saldırılar Karşısında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz

Laik ve Demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye;

Laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."