Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme kararı aldı. Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğa ilerleyen sarı-kırmızılı ekipte deneyimli çalıştırıcıdan geleceğe dair net mesajlar geldi. Yönetimle anlaşma sağlandığını açıklayan Buruk, transfer planlarına ilişkin de dikkat çekici ifadeler kullandı.

Galatasaray’da görev yaptığı 4 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve 4.’sü için gün sayan Okan Buruk’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Tecrübeli teknik adam geleceği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

23 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray’ın Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. 52 yaşındaki teknik adam, Hürriyet’e önemli açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Buruk, kulüp yönetimiyle yeni dönem için mutabakata vardıklarını belirterek "Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek verdiklerini belirttiler. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

SÜRPRİZ PLANLAR

Yeni sezon hedeflerine de değinen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde daha iddialı olmak istediklerini vurguladı. Transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Buruk, "Hedefimiz ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbolseverlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde istikrarı devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.