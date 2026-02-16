Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ LA GAZETTA DELLO SPORT'A KONUŞTU

Kritik mücadele öncesi İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçla ilgili düşüncelerini paylaşırken Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer iddialarına yönelik de dikkat çeken açıkalamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'KENAN YILDIZ ÇOK İYİ TANIDIĞIMIZ BİR FENOMEN'

Juventus'a dair görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlüyle oynuyor. Juventus'un en güçlü yönü; hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie ise hiçbir referans sunmuyor." diye konuştu.

'CONCEIÇAO BABASIYLA TAKIM ARKADAŞIYKEN DÜNYAYA GELDİ'

Okan Buruk ayrıca Conceiçao ile ilgili ilginç bir detaya dikkat çekerek, "Bir de Conceiçao var ki ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o dünyaya gelmişti." ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ GECELERİNDE STAT CEHENNEME DÖNER'

RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi gecelerinin adeta bir cehennem atmosferinde geçtiğini ifade eden Okan Buruk, "Yıllarca süren iç saha başarılarımızın ardından, Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde coşar ve stat adeta bir cehenneme döner. Onları mutlu etmek beni memnun eder." dedi.

'İTALYA'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNEBİLİRİM'

Futbolculuk kariyerinde Inter formasıyla oynadığı Serie A'ya teknik direktör olarak geri dönebileceği belirten Buruk, Inter'in şampiyonluk için favori olduğunu dile getirdi.

'HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KOLLARIMIZ AÇIK ŞEKİLDE BEKLİYORUZ'

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyip istemediklerinin sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde beklediğimizi söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.