Okaliptüs ağaçlarının yapraklarında saf altın bulundu
Avustralya’da gerçekleştirilen ezber bozucu bir araştırma, okaliptüs ağaçlarının yapraklarında saf altın depoladığını kanıtladı. Kurak bölgelerde suya ulaşmak için köklerini 40 metre derinliğe salan ağaçların, yeraltı sularıyla birlikte mikroskobik altın parçacıklarını emdiği ortaya çıktı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Avustralya Bilimsel ve Sınai Araştırma Örgütü (CSIRO) bünyesinde görev yapan bilim insanları, gelişmiş X-ışını görüntüleme teknolojilerini kullanarak okaliptüs ağaçlarını inceledi. Yapılan analizler sonucunda, ağaçların dokularında saf altın molekülleri bulundu.
Doğal birer sondaj makinesi gibi çalışan ağaçların mekanizması ise şu şekilde işliyor: Kurak bölgelerde suya ulaşmak isteyen okaliptüs ağaçları, köklerini yerin 30 ila 40 metre derinliğine kadar uzatabiliyor.
Suyla birlikte derindeki ağır metalleri de emen bitki, kendisi için zehirli olabilecek bu maddeleri hayati organlarından uzaklaştırmak için dallarına ve yapraklarına pompalıyor.
35 metre altın madeninin tespit edilebildiği ortalama yeraltı derinliği. 80 ppb (Milyarda 80) okaliptüs yapraklarında laboratuvar ortamında saptanan altın yoğunluğu oranı. 40 kat maden yatakları üzerinde büyüyen ağaçların, normal ağaçlara kıyasla barındırdığı fazladan altın miktarı. Son yıllarda küresel ölçekte yeni altın rezervi keşiflerinde yaşanan düşüş oranı yüzde 45 (Yöntemin sektöre getireceği canlanmayı özetliyor).
Bu keşif akıllara doğrudan "ağaçlardan altın üretimi" fikrini getirse de uzmanlar durumun ticari olarak bu şekilde yürüyemeyeceğini belirtiyor.
Sadece tek bir alyans üretebilmek için maden yatağı üzerinde bulunan yaklaşık 500 dev okaliptüs ağacının tüm yapraklarının toplanıp kimyasal işlemlerden geçirilmesi gerekiyor.
Araştırmacılar, bu yöntemin asıl finansal değerinin altın üretmek değil, "jeokimyasal keşif" süreçlerinde saklı olduğunu vurguluyor.
Milyonlarca dolarlık yüksek maliyetli sondaj çalışmalarına ve doğaya zarar veren dev iş makinelerine başvurmadan önce, sadece ağaç yapraklarından numune alınarak yeraltında altın, bakır veya gümüş rezervi olup olmadığı hatasız bir şekilde tespit edilebilecek.