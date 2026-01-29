Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheliler olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler aldığı kaydedildi.

Muhittin Böcek'in; sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde lüks saat hediye ettiği belirtildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G.'ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar hediye ettiği kaydedildi.

Mustafa Gökhan Böcek'in, B.G. ile Dubai'de tatile gittiklerini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Mustafa Gökhan Böcek'in, eşi Zuhal Böcek'e de 11 bin 550 avro değerinde saat ve otomobil hediye ettiği iddianamede yer aldı.

Diğer yandan, Mustafa Gökhan Böcek'in ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun evindeki aramada ise 3 lüks saat tespit edildi. İddianamede 3 numaralı şüpheli olarak yer alan Kerimoğlu ifadesinde, bu saatlerin evlenmeden önce babası tarafından alındığını ifade etti.