Dünya dışı varlıkların ya da herkesin kullandığı tabirle ‘uzaylıların’ gerçek olup olmadığı yıllardır tartışılıyor. Hatta zaman zaman ABD Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görseller uzaylıların gerçek olduğuna yönelik fikirlerin gerçek olduğunun kanıtı olarak yorumlandı.

Uzaylıların gerçek olduğunun yanı sıra komplo teorilerine konu olan bir başka konu ise ABD’nin Nevada’da çölün ortasında bir yeraltı tesisinde uzaylılar ve ‘UFO’ olarak tanımlanan uzay araçlarının araştırıldığı ve ’51. Bölge’ olarak adlandırılan bir tesisin varlığı.

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama’dan konuyla ilgili flaş bir itiraf geldi. Obama, katıldığı bir potcast yayınında uzaylıların ‘gerçek’ olduğunu söyledi ancak onları görmediğini belirtti.

Obama, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi. ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi.

Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.

Obama, 2021 yılında da uzaylılar hakkında konuşarak “Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise daha önce dünya dışı varlıkların olduğu kanıtlayabileceğini öne sürmüştü.