Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Ekim 2025’te yayımladığı öğretim üyesi alım ilanıyla kamuoyunda tartışmaların odağına oturdu. Üniversite, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde bir profesör alınacağını duyurdu.

İlanda yer alan özel şartlar dikkat çekti. Başvuracak adayın Dinler Tarihi alanında doçentlik unvanına sahip olması, bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmüş bulunması ve öğretim üyeliği tecrübesi taşıması gerektiği vurgulandı.

“ERBAŞ’A ÖZEL” ELEŞTİRİSİ

İlandaki kriterlerin tamamının, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın akademik geçmişiyle örtüşmesi, üniversiteye yönelik “kişiye özel kadro” eleştirilerini gündeme taşıdı. İlan, akademik çevrelerde “Erbaş’a özel düzenlenmiş” yorumlarına neden oldu.

ÜNİVERSİTE İÇİNDE DE RAHATSIZLIK

Söz konusu ilan, üniversite bünyesinde de tartışma yarattı. İddialara göre bazı akademisyenler, Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde kurumun kamuoyu nezdinde itibar kaybı yaşadığını savunarak, bu durumun üniversitenin akademik saygınlığına zarar verebileceği görüşünü dile getirdi. Özellikle üniversiteye bağlı İslam Araştırmaları Merkezi’nin bu süreçten olumsuz etkilenebileceği endişesi öne çıktı.

KADROYA GİRDİ

Tüm tartışmalara rağmen Ali Erbaş’ın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Üniversitenin resmi internet sitesindeki “Akademik Kadro” bölümüne Erbaş’ın ismi eklendi. Profil bilgilerinin ise ilerleyen günlerde güncelleneceği belirtildi.

GÖRÜŞME İDDİASI

Öte yandan BirGün’ün gündeme getirdiği iddiaya göre, 18 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevini devretmeden önce Erbaş’ın üniversite yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.