En çok kazanan 10 Türk sporcu: İşte yıllık maaşları

10 | ENES ÜNAL
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, yıllık 3 milyon Euro net maaşının yanı sıra bonuslar da kazanıyor.
9 | SHANE LARKIN
Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu, yıllık 4 milyon Dolar net maaş alıyor.
8 | FERDİ KADIOĞLU
Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, kulübünden yıllık 3,5 milyon Euro net maaş alıyor. Prim ve bonuslarla birlikte kazancı 5 milyon Euro seviyesine çıkıyor.
7 | BARIŞ ALPER YILMAZ
Galatasaray forması giyen milli futbolcu, yıllık 3 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte kazancı 6 milyon Euro'ya yakın.
6 | ARDA GÜLER
Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki genç yıldız, yıllık 5,2 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte toplam geliri 6,5 milyon Euro’ya ulaşıyor.
5 | ORKUN KÖKÇÜ
Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Orkun Kökçü, yıllık 5 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 6,5–7 milyon Euro seviyesinde.
4 | KEREM AKTÜRKOĞLU
Benfica’dan Türkiye’ye gerçekleşen bir diğer transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla sarı-lacivertli ekipten 4,75 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte toplam kazancı 6,5–7 milyon Euro seviyesine ulaşıyor.
3 | HAKAN ÇALHANOĞLU
Milli takımın ve Inter’in kaptanı olan yıldız futbolcu, Serie A temsilcisinden yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanıyor.
2 | MERİH DEMİRAL
Milli stoper, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyiyor. Net maaşı ise 13 milyon Euro.
1 | ALPEREN ŞENGÜN
Listenin zirvesinde NBA yıldızı Alperen Şengün yer alıyor. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, 5 yıllık sözleşmesinden toplam 185 milyon dolar kazanıyor. Bu rakam yıllık yaklaşık 35 milyon dolara, euro bazında ise yaklaşık 30 milyon euroya denk geliyor.