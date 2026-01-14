Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
E-Gazete
En çok kazanan 10 Türk sporcu: İşte yıllık maaşları

En çok kazanan 10 Türk sporcu: İşte yıllık maaşları

Türk sporunun zirvesinde kimler var merak ediyor musunuz? İşte en çok kazanan 10 Türk sporcu ve yıllık maaşları. Futbolculardan basketbolculara, rekor gelirleriyle dikkat çeken isimleri bir araya getirdik.

10 | ENES ÜNAL

10 | ENES ÜNAL

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, yıllık 3 milyon Euro net maaşının yanı sıra bonuslar da kazanıyor.

1 10
9 | SHANE LARKIN

9 | SHANE LARKIN

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu, yıllık 4 milyon Dolar net maaş alıyor.

2 10
8 | FERDİ KADIOĞLU

8 | FERDİ KADIOĞLU

Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, kulübünden yıllık 3,5 milyon Euro net maaş alıyor. Prim ve bonuslarla birlikte kazancı 5 milyon Euro seviyesine çıkıyor.

3 10
7 | BARIŞ ALPER YILMAZ

7 | BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray forması giyen milli futbolcu, yıllık 3 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte kazancı 6 milyon Euro'ya yakın.

4 10
6 | ARDA GÜLER

6 | ARDA GÜLER

Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki genç yıldız, yıllık 5,2 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte toplam geliri 6,5 milyon Euro’ya ulaşıyor.

5 10
5 | ORKUN KÖKÇÜ

5 | ORKUN KÖKÇÜ

Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Orkun Kökçü, yıllık 5 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 6,5–7 milyon Euro seviyesinde.

6 10
4 | KEREM AKTÜRKOĞLU

4 | KEREM AKTÜRKOĞLU

Benfica’dan Türkiye’ye gerçekleşen bir diğer transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla sarı-lacivertli ekipten 4,75 milyon Euro net maaş alıyor. Bonuslarla birlikte toplam kazancı 6,5–7 milyon Euro seviyesine ulaşıyor.

7 10
3 | HAKAN ÇALHANOĞLU

3 | HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli takımın ve Inter’in kaptanı olan yıldız futbolcu, Serie A temsilcisinden yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanıyor.

8 10
2 | MERİH DEMİRAL

2 | MERİH DEMİRAL

Milli stoper, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyiyor. Net maaşı ise 13 milyon Euro.

9 10
1 | ALPEREN ŞENGÜN

1 | ALPEREN ŞENGÜN

Listenin zirvesinde NBA yıldızı Alperen Şengün yer alıyor. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, 5 yıllık sözleşmesinden toplam 185 milyon dolar kazanıyor. Bu rakam yıllık yaklaşık 35 milyon dolara, euro bazında ise yaklaşık 30 milyon euroya denk geliyor.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
