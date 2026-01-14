Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

2025 yılı verileriyle hazırlanan en güçlü donanmalar listesi yayımlandı ve Türkiye, köklü deniz kuvvetlerini geride bırakarak önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

ABD merkezli Global Firepower'ın 2025 analizine göre bu sıralama, toplam gemi/deniz aracı sayısı (toplam filo büyüklüğü) baz alınarak hazırlandı. Çin devasa kıyı ve devriye gemileriyle zirvede yer alırken, Türkiye 182 birimle 17. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, MİLGEM projesi, yerli fırkateyn, korvet ve denizaltı üretimleriyle destekleniyor; birçok geleneksel donanmayı geride bırakıyor.

1 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Türkiye 182 birimle 17. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, MİLGEM projesi, yerli fırkateyn, korvet ve denizaltı üretimleriyle destekleniyor; birçok geleneksel donanmayı geride bırakıyor.

2 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Dünyanın en büyük 25 donanma filosu;

3 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

1 Çin – 754

4 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

2 Amerika Birleşik Devletleri – 440

5 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

3 Rusya – 419

6 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

4 Endonezya – 331

7 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

5 İsveç – 308

8 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 9

6 Hindistan – 293

9 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

7 Tayland – 293

10 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

8 Sri Lanka – 270

11 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 12

9 Finlandiya – 264

12 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 13

10 Kolombiya – 233

13 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 14

11 Myanmar – 232

14 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 15

12 Güney Kore – 227

15 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 16

13 Kuzey Kore – 207

16 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 17

14 İtalya – 196

17 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 18

15 Portekiz – 194

18 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 19

17 TÜRKİYE – 182

19 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 20

18 Birleşik Arap Emirlikleri – 181

20 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 21

19 Meksika – 167

21 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 22

20 Japonya – 159

22 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 23

22 Mısır – 150

23 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 24

23 Nijerya – 133

24 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 25

24 Şili – 130

25 26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 26

25 Fransa - 129

26 26
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro