ABD merkezli Global Firepower'ın 2025 analizine göre bu sıralama, toplam gemi/deniz aracı sayısı (toplam filo büyüklüğü) baz alınarak hazırlandı. Çin devasa kıyı ve devriye gemileriyle zirvede yer alırken, Türkiye 182 birimle 17. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, MİLGEM projesi, yerli fırkateyn, korvet ve denizaltı üretimleriyle destekleniyor; birçok geleneksel donanmayı geride bırakıyor.
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
2025 yılı verileriyle hazırlanan en güçlü donanmalar listesi yayımlandı ve Türkiye, köklü deniz kuvvetlerini geride bırakarak önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.
Dünyanın en büyük 25 donanma filosu;
1 Çin – 754
2 Amerika Birleşik Devletleri – 440
3 Rusya – 419
4 Endonezya – 331
5 İsveç – 308
6 Hindistan – 293
7 Tayland – 293
8 Sri Lanka – 270
9 Finlandiya – 264
10 Kolombiya – 233
11 Myanmar – 232
12 Güney Kore – 227
13 Kuzey Kore – 207
14 İtalya – 196
15 Portekiz – 194
17 TÜRKİYE – 182
18 Birleşik Arap Emirlikleri – 181
19 Meksika – 167
20 Japonya – 159
22 Mısır – 150
23 Nijerya – 133
24 Şili – 130
25 Fransa - 129