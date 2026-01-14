Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower'ın 2025 analizine göre bu sıralama, toplam gemi/deniz aracı sayısı (toplam filo büyüklüğü) baz alınarak hazırlandı. Çin devasa kıyı ve devriye gemileriyle zirvede yer alırken, Türkiye 182 birimle 17. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, MİLGEM projesi, yerli fırkateyn, korvet ve denizaltı üretimleriyle destekleniyor; birçok geleneksel donanmayı geride bırakıyor.