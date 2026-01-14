Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin en tartışmalı ve aynı zamanda en kazançlı hamlelerinden birini 2022 Aralık ayında yaparak Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer oldu.
Cristiano Ronaldo'nun Arabistan'da kazandığı para dudak uçuklattı
Cristiano Ronaldo, 2022’de Al-Nassr’a transfer olarak Suudi Arabistan’a geçti. Yıldız futbolcunun o günden bu yana kazandığı para şaşırttı. Bakalım Ronaldo, Arabistan'da ne kadar kazanmış.
O dönem 2,5 yıllık sözleşme ile gelen CR7, kısa sürede Suudi Pro League'in (SPL) küresel çehresini değiştirdi ve birçok yıldız oyuncunun (Benzema, Neymar gibi) bu lige gelmesine öncülük etti.
Ronaldo, Ocak 2023'te Al Nassr formasıyla sahaya çıktı ve o günden beri inanılmaz bir performans sergiliyor. 2025 yazında sözleşmesi bitecekken büyük spekülasyonlara rağmen yeni 2 yıllık sözleşme imzalayarak 2027'ye kadar Riyad'da kalmayı tercih etti.
Birçok futbolsever de Ronaldo'nun Arabistan'da bu zamana kadar ne kadar kazandığını merak ediyor.
Kararını 2026 Dünya Kupası hazırlıkları ve Portekiz Milli Takımı kariyerini sürdürme isteğiyle açıkladığı biliniyor.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a sadece para için gelmedi; ligin seviyesini yükseltti, global dikkat çekti ve hala inanılmaz performans sergiliyor. 41 yaşına girmek üzereyken bile goller atmaya, rekor kırmaya ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmaya devam ediyor.
Gelelim Cristiano Ronaldo'nun kazanç konusuna; Al Nassr’a transfer olduğu günden bu yana primler ve ek gelirler hariç olmak üzere sözleşmesinden toplam 650 milyon dolar kazandı.