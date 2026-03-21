Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Yoğun yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe ve bodrum katları su baskınına uğradı, yaşam olumsuz etkilendi.

İlçede yaşanan sel ve su baskını, vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle Uluslararası İpekyolu Nezirhan mevkisinde yolu basan sel suları nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri ise araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.8 Mart Mahallesi Sinem Sokak’ta bir sitenin bahçesi ve bodrum katları suyla doldu.

Dicle Mahallesi Menekşe Sokak’ta biriken yağmur suları sokakları göle çevirirken, çevredeki evlerin bahçeleri de su baskını yaşadı. Yolbilen Mahallesi’nde ise bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Nusaybin’de etkili olan sağanak ve dolu yağışının yarattığı hasar, ilçede günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, ekipler su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.