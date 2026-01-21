Bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Film Festivali’nin organizasyon komitesi, prestijli Onur Ödülü’nün Haluk Bilginer’e verileceğini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, usta oyuncunun sanatsal çizgisinden ödün vermeyen duruşu, tiyatro kökenli oyunculuk disiplini ve dünya çapındaki başarılarıyla bu ödülü fazlasıyla hak ettiği ifade edildi.

ÖDÜL 27 ŞUBAT’TA SAHİBİNİ BULACAK

Onur Ödülü, 27 Şubat’ta Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan Tafelhalle’de gerçekleştirilecek açılış gecesinde Haluk Bilginer’e takdim edilecek. Festivali daha önce iki kez ziyaret eden Bilginer’in bu özel gecede bizzat yer alacak olması, organizasyon açısından ayrı bir değer taşıyor.

KÜLTÜRLER ARASI GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ

Festival Başkanı Adil Kaya, etkinliğin temel amacına vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye-Almanya Film Festivali, farklı kültürleri ve insanları sınırların ötesinde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Almanya’daki özgün konumuyla toplumsal kaynaşmaya önemli katkılar sunuyor.”