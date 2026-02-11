Gazeteci Nuray Babacan Nefes'teki bugünkü yazısında AKP’li siyasetçilerin kararsız seçmen konusunun altını önemle çizdiğini ifade etti.

Babacan "Onlara göre CHP ile AKP arasındaki oy farkının bir türlü açılmamasının nedeni yakın zamanda seçim olmayacağı için ‘beklemede olan’ kararsızlar" ifadelerini kullandı.

Kararsız seçmenin yüzde 35’lik bir kitle olduğunun öne sürüldüğünü belirten Babacan "Siyasilere göre erken seçim de olsa erkene alınmış seçim de olsa, sonuçları 2002’deki seçim gibi ‘şaşırtıcı’ olacak. Seçimi alan büyük bir farkla alacak. Seçmenin tercihi seçime üç ay kala netleşecek." dedi.

'AKP'LİLER KENDİ SEÇMENLERİNİN SESSİZLİĞİNDEN RAHATSIZ'

Nuray Babacan'ın "Son bir not. AKP’li siyasiler, kendi seçmenlerinin sessizliğinden rahatsız. “Siyasetsiz bir dönem yaşıyoruz. Susuyorlar. Tehlikeli bir durum. Çözüm yeri olarak bizi görmekten vazgeçtikleri anlamına gelebilir. Bunu iyi yönetmemiz lazım…” diyorlar." ifadeleri de dikkat çekti.