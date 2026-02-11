CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara imza atan Akın Gürlek'in İçişleri Bakanı olarak atanması CHP yönetimi harekete geçirdi.

CHP yönetiminin henüz Akın Gürlek’in atanma kararı yayımlanmamışken vekillere bir talimat daha yolladığı da öne sürüldü.

Kararı Barış Yarkadaş 'CHP’den iki karar' başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

'CHP’DEN İKİ KARAR'

Yarkadaş'ın paylaşımı şu şekilde:

CHP’den iki karar: CHP yönetimi, tüm milletvekillerini “eksiksiz ve mazeretsiz” olarak saat 14.00’te meclise çağırdı. Vekillerin genel kurulda hazır olması istendi. CHP yönetimi, henüz Akın Gürlek’in atanma kararı yayımlanmamışken vekillere bir talimat daha yolladı.

Salı günü saat 18.00’de giden talimata göre, 50’ye yakın vekilin perşembe günü (Daha sonra Cuma günü olarak düzeltti) saat 11.00’de ADA isimli oluşumla birlikte Adalet Bakanlığı’nın önünde olması istendi.

