Vatandaşlar hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı sebebiyle isyanda. Kiralık ve satılık konut piyasasındaki astronomik fiyat artışları ile beraber barınma sorunu ciddi bir kriz haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanan Ocak 2026 enflasyon verilerine göre, Şubat 2026 kira artış oranı yüzde 33,98 olarak kayda geçti. Geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

ASAL Araştırma 16-24 Ocak tarihlerinde 26 şehirde gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 21,5'i "Kira ve konut fiyatlarındaki artış" derken yüzde 18.0'ı "Gıda fiyatlarındaki artış" dedi. Yüzde 12.2'inin yanıtı ise 'ekonomik kriz' oldu.

ASAL Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

-Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %21.5

-Gıda fiyatlarındaki artış: %18.0

-Enflasyonun yüksekliği: %12.2

-Elektrik,su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.4

-Faizlerin yüksekliği: %5.0

-Ekonomi yönetimi:%5.0

-İşsizlik: %4.7

-Üretimde yetersizlik:%4.5

-Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %4.3

-Vergi oranlarının yüksekliği: %3.6

-Liyakatsizlik:%3.5

-Eğitim: %3.0

-Kamuda israf: %2.6

-Diğer: %2.0

-Sorun yok: %2.2

-Fikrim yok/Cevap yok:%2.5