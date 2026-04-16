Dizinin yeni bölümünün yerine tekrar bölümünün ekrana gelmesi dikkat çekerken, sosyal medyada konuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından, şiddet içerikli sahneler nedeniyle dizinin yayından çekildiği öne sürüldü. İzleyiciler ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir bilgi bulunmasa da, kulislerde dizinin önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte ekranlara dönmesinin beklendiği konuşuluyor.

Öte yandan dizinin son bölümünde tansiyon oldukça yüksekti. Sultan’ın elindeki yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkması, tüm dengeleri altüst eder. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması onu hazırlıksız yakalarken, yeni bir yalanın da başlangıcı olur. Ceylan hem bu durumu örtbas etmeye çalışır hem de Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmeye sürüklenir.

İkili arasındaki gerilim giderek artarken, Ceylan’ın bastırdığı duygular gün yüzüne çıkmaya başlar. Diğer yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden oluşan yakınlık, olayları daha da karmaşık hale getirir.

Perde arkasında ise daha büyük bir hesaplaşmanın hazırlıkları yapılmaktadır. Hamit’in hamleleri ve Bozo’nun talimatları, açık bir çatışmanın sinyallerini verir. Kartal’ın etkisinin giderek hissedildiği bu dünyada, herkes daha sert ve acımasız bir oyunun içine çekilir.

Artık yüzleşmeler kaçınılmazdır ve saklanan gerçeklerin ortaya çıkması an meselesi.