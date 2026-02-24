Norveç eski Başbakanı Thorbjørn Jagland'ın Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili yolsuzluk dosyası açılmasının ardından intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Faytuks Network tarafından aktarılan bilgilere göre, tecrübe sahibi devlet adamının sağlık durumu yakından takip edilirken, yargı süreçlerinin bu kritik gelişmenin ardından nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Avrupa’nın göbeğinde meydana gelen bu skandal, Epstein ağının siyasi uzantılarının ne kadar derine indiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İntihar teşebbüsü haberinin yayılmasıyla beraber, hastane çevresinde ve resmi kurumlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Norveç polisi ve sağlık ekipleri, Jagland’ın durumuna dair detaylı bir açıklama gerçekleşmezken, olayın zamanlaması dikkat çekti. Yolsuzluk suçlamalarının kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra meydana gelen bu durum, hem siyasi çevrelerde hem de halk nezdinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Eski başbakanın tedavi süreci devam ederken, adli makamların hastanedeki iyileşme sürecine paralel olarak ifade alma işlemlerini planladığı kaydediliyor.

NE OLMUŞTU?

Jeffrey Epstein, finans dünyasındaki nüfuzunu kullanarak reşit olmayan kız çocukları ve genç kadınlara yönelik, sınırları aşan bir cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurmuştu. Bu yapıyı yönetmek için kendisine ait özel bir ada edinen Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan belgeler, iş ve siyaset çevrelerinden çok sayıda tanınmış ismin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas halinde olduğunu ortaya koydu.