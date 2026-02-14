Epstein dosyasının ABD tarafından kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte, birçok ünlü sanatçının ve siyasetçinin Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Son olarak New York Times’ın haberine göre Norveç’in eski Başbakanı ve yıllarca Nobel Barış Ödülü Komitesi’nin başında bulunan Thorbjørn Jagland’ın, Jeffrey Epstein’le ilişkisini yıllarca sürdürdüğü belirlendi.

NORVEÇ ESKİ BAŞBAKANI EPSTEİN'İ PUTİN İLE TANIŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Jagland’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Epstein ile tanıştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Norveç polisi, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'le bağlantıda olduğu iddiasıyla eski başbakan Thorbjorn Jagland'ın evine baskın yaparak arama yaptı.

Norveç’in önde gelen gazeteleri VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv ve Aftenposten’de paylaşılan görüntülerde, müfettişlerin Jagland’ın Oslo’daki konutuna karton kutular taşıdığı görüldü.

Baskın, Jagland’ın diplomatik dokunulmazlığının 2009–2019 yılları arasında başkanlığını Avrupa Konseyi tarafından kaldırmasından bir gün sonra meydana geldi.

'TANIŞIKLIK SINIRINI AŞAN KARŞILIKLI ÇIKARLAR...'

New York Times’ın iddiasına göre bu iki isim, seneler boyunca sıradan bir “tanışıklık” sınırını aşan, karşılıklı çıkar ve erişim üzerinden ilerleyen bir ilişki ağı kurdu.

Epstein’in, siyasi ve diplomatik bağlantılarla prestijini yükseltmeye çalıştığı; Jagland’ın ise Epstein’in sunduğu lüks imkanlardan faydalandığı öne sürülüyor.

Öte yandan Jagland’ın, Epstein’i Putin’le görüştürme girişimi iddiası, skandalı daha da ileri bir boyuta taşıdı. Çünkü Jagland, yalnızca Norveç’in eski başbakanı değil; aynı zamanda Nobel Barış Ödülü çevresinin ve Avrupa Konseyi’nin en üst düzey isimlerinden biri olarak uluslararası alanda geniş bir erişim ağına sahipti.

BELGELERDE JAGLAND HAKKINDA NE VAR?

Dosyalar, Thorbjørn Jagland ile Jeffrey Epstein’in yardımcılarının 2014 senesinde haberleştiğini ortaya koyuyor. Yazışmalarda Jagland'ın ailesiyle beraber Epstein'in Florida'daki evinde ve Karayipler'deki adasında bir tatil planladığını ortaya çıkarıyor.

Jagland ise Epstein'in özel adasını ziyaret ettiği iddialarını reddediyor.

Eski başbakan hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmese de polis, resmi göreviyle bağlantılı olarak hediye, seyahat veya kredi alınıp alınmadığını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

2014 yılına ait bir e-postada ise Jagland’ın, Oslo’da bir dairenin finansmanı için Epstein’den yardım istediği görülüyor.